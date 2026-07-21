Así puede inscribirse por pases dobles para desfiles de la Feria de las Flores: hay más de 14.000

Ya están habilitadas las inscripciones para las graderías de los desfiles de la Feria de Flores de Medellín. Los inscritos podrán participar por 14.000 pases dobles para uno de los desfiles

El proceso de inscripción es gratuito y se realiza de manera virtual, asistida por agentes de inteligencia artificial o chatbot a través de la línea telefónica 300 913 0986, donde cada ciudadano podrá registrarse por única vez. La participación se validará de forma individual, por lo que las cédulas duplicadas serán excluidas automáticamente del proceso.

Desfiles de Feria de Flores con sorteo de entradas

El sorteo será aleatorio e incluye pases dobles para cuatro eventos emblemáticos: el Desfile de Chivas y Flores el 1 de agosto, el Desfile Avenida Primavera el 2 de agosto, el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos el 7 de agosto, y la sexagésima novena edición del tradicional Desfile de Silleteros, programada para el domingo 9 de agosto.

"Queremos que la Feria de las Flores continúe siendo una celebración para todos. Por eso nos esforzamos por llevar la cultura, nuestras costumbres y los eventos importantes a la comunidad. Les hacemos una invitación a ser parte de este sorteo, a revisar siempre las fuentes oficiales y a alistarse para disfrutar de una feria que, del 31 de julio al 9 de agosto, llenará a Medellín de más de 120 actividades para toda la familia", contó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.



Las autoridades recuerdan a los interesados verificar sus datos antes de realizar el envío a través de la línea habilitada, recordando que el plazo finaliza este jueves 23 de julio.