A días que inicie la Feria de las Flores en Medellín incautan 128 botellas de licor adulterado

En un operativo adelantado por la Policía Nacional, la Dian y la Fiscal General de la Nación, en la Comuna 9 de Medellín permitieron la incautación de 128 botellas licor adulterado, 47 cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera y 1.216 unidades de insumos secos utilizados para la elaboración de bebidas alcohólicas.

En dos diligencias de allanamiento y registro realizadas en el barrio Caicedo, y que hacen parte de una estrategia integral en toda el Área Metropolitana para contrarrestar el almacenamiento, distribución y comercialización de mercancías de contrabando y falsificadas, las autoridades decomisaron el millonario cargamento

Asimismo, se efectúo la captura de una persona por los presuntos delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico e imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias, la cual fue dejada a disposición de la autoridad competente.

Hace una semana, en un operativo de las autoridades fue desmantelado un alambique ilegal que funcionaba en una vivienda del municipio de Bello que dejó como resultado la incautación de 6.236 cervezas adulteradas que, al parecer, habían sido reenvasadas para ser comercializadas de manera ilegal en establecimientos del norte del Valle de Aburrá.



Cabe recordar que, al cierre de 2025, las autoridades decomisaron más de 160.000 unidades de licor y cigarrillos ilegales en Antioquia. En total, se incautaron más de 5.000 unidades de licor falsificado o de contrabando. A esto se suman 153.000 cajetillas de cigarrillos ilegales, además de aperitivos y cervezas.