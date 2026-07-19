Fondas de Mi Pueblo alista motores para recibir millones de turistas en la Feria de las Flores

La Feria de las Flores volverá a convertir a Medellín en uno de los principales destinos turísticos del país, y uno de los escenarios que promete concentrar miles de visitantes será Fondas de Mi Pueblo Antioqueño, que del 6 al 9 de agosto celebrará su quinta edición con una programación dedicada a exaltar la cultura, la gastronomía y las tradiciones del departamento.

El evento llega fortalecido tras recibir la Orden al Mérito Don Juan del Corral, Nota de Estilo, otorgada por el Concejo Distrital de Medellín al Grupo Empresarial Asesorías Jurídicas Integrales de Antioquia S.A.S., organización creadora y gestora de la iniciativa, por su aporte al desarrollo cultural, turístico y económico de la ciudad.

Fondas de Mi Pueblo Antioqueño impulsa el turismo y la identidad de Antioquia

Fondas de Mi Pueblo Suministrado

Más que un espacio de entretenimiento, Fondas de Mi Pueblo Antioqueño se ha consolidado como una vitrina para que los municipios muestren su riqueza cultural ante visitantes nacionales e internacionales. Inspirada en la antigua Fonda Caminera, la plataforma busca mantener vivas las tradiciones mientras impulsa el turismo y el emprendimiento regional.

En cinco años, el evento ha reunido a más de 212.000 asistentes, ha contado con la participación de más de 30 municipios, ha generado oportunidades para cerca de 700 emprendedores y expositores cada año, además de convocar a decenas de agrupaciones artísticas y culturales. También ha contribuido a la generación de más de 4.400 empleos directos e indirectos, reflejando el impacto económico de esta propuesta.

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Feria de las Flores reunirá gastronomía, música y tradición

Durante los cuatro días del evento, los asistentes podrán recorrer un solo escenario donde estarán presentes muestras gastronómicas, música, trova, danza, expresiones culturales, productos tradicionales y emprendimientos de diferentes municipios antioqueños.

La programación busca acercar a los visitantes a la diversidad del departamento sin salir de Medellín, convirtiéndose en una experiencia para descubrir el patrimonio, las costumbres y las historias que identifican a Antioquia.

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Orden al Mérito Don Juan del Corral, Nota de Estilo Concejo Distrital de Medellín

Quinta edición de Fondas de Mi Pueblo espera fortalecer el desarrollo regional

Para la gerente de Fondas de Mi Pueblo Antioqueño, María Angélica de la Rosa, la iniciativa demuestra que la cultura también puede convertirse en una herramienta para dinamizar la economía y abrir oportunidades.

"Creemos que las tradiciones no se preservan únicamente recordándolas, sino generando espacios donde puedan vivirse, compartirse y proyectarse hacia el futuro", afirmó la directiva, quien destacó que el reconocimiento recibido impulsa a seguir fortaleciendo la identidad antioqueña y el desarrollo de los municipios.

Con esta quinta edición, Fondas de Mi Pueblo Antioqueño espera seguir consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la Feria de las Flores, ofreciendo un espacio donde la tradición, el turismo y el emprendimiento se convierten en protagonistas del departamento.

