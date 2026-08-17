Psiquiatra explica cómo brindar apoyo emocional a quienes sufrieron un terremoto

Tras el terremoto que afectó varias regiones del país, las consecuencias no solo se evidencian en las estructuras físicas. El impacto emocional también hace parte de las situaciones que deben atenderse después de una emergencia. En entrevista en En BLU Jeans, Germán Casas, médico psiquiatra, psiquiatra infantil y coordinador de la Unidad de Psiquiatría Infantil de la Fundación Santa Fe de Bogotá, explicó qué son los primeros auxilios psicológicos y cómo pueden aplicarse.

¿Qué son los primeros auxilios psicológicos?

Casas explicó que esta atención busca brindar apoyo inmediato a quienes atraviesan momentos difíciles y que no necesariamente requiere la intervención inicial de un especialista.

“Los primeros auxilios psicológicos también se podían hacer de una manera inmediata, de una manera oportuna, con un cierto entrenamiento básico para aportar alivio al sufrimiento psíquico de las personas que pasan por momentos difíciles”, dijo el psiquiatra.



El médico señaló que la mayoría de las personas afectadas por una emergencia no necesitarán atención especializada, aunque algunas sí requerirán intervención profesional.

Pensar que volverá a temblar es normal

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Ante la preocupación que puede aparecer después de un terremoto, Casas explicó que permanecer alerta ante nuevos movimientos hace parte de una respuesta de adaptación.

“Después de un evento traumático, uno piensa en su cabeza que esto puede repetirse. Tiene una función de adaptación y una función de prevenir. Y ahí es donde comienza esto que nos está pasando a muchos”, precisó.

El psiquiatra explicó que, tras la fase de impacto o shock, las personas pasan a una etapa de inventario en la que revisan cómo quedaron sus familias, viviendas, bienes y entorno.

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Cómo acompañar a niños y adultos

Casas destacó que con los niños es importante ser sinceros y explicarles lo ocurrido con palabras que puedan comprender, sin ocultar la situación ni generar mayor inseguridad.

En el caso de los adultos, recomendó buscar información real, oficial y fidedigna para evitar rumores durante la emergencia.

“Lo primero es dar información y esto que hacen los medios de comunicación es excelente”, mencionó.

Según Casas, muchas reacciones emocionales disminuyen entre la primera y la cuarta o quinta semana. Sin embargo, si la angustia, el temor, el insomnio o la incapacidad para ocuparse de los demás aumentan con el tiempo, puede ser necesaria la intervención de un especialista.

Además, resaltó la importancia de cuidar emocionalmente a quienes participan en labores de rescate y atención humanitaria, debido a la exposición a situaciones y emociones intensas.

Escuche la entrevista completa aquí: