Así es el menú con el que alimentan a los silleteros para afrontar el desfile en Feria de las Flores

Mientras Medellín se prepara para aplaudir a los silleteros durante el tradicional Desfile de Silleteros de la Feria de las Flores, hay un detalle que también florece antes de la jornada: la alimentación que les da la energía necesaria para cargar con orgullo una de las tradiciones más representativas de Antioquia.

Blu Radio conoció a Juan David Arrieta, chef del restaurante El Rancherito, encargado de preparar los 530 platos que recibirán los silleteros el domingo del desfile, con un menú diseñado para aportar la energía y los nutrientes que demanda el recorrido.

"La proteína incluye costilla y cañón de cerdo, para un total de 130 gramos. En conjunto, cada plato aporta cerca de 370 gramos de proteína, pensando en las necesidades de quienes participan en el desfile", explicó Juan David Arrieta, chef de El Rancherito.

La jornada comienza con un desayuno tradicional antioqueño. "Iniciamos la mañana con un delicioso calentado de fríjoles, el que conocen Medellín y toda Antioquia, para que los silleteros se alimenten antes de empezar el desfile", señaló el chef.



Para el almuerzo, el menú incluye costilla, cañón de cerdo, arroz, verduras, ensalada, papas criollas, además de dos bebidas: agua y jugo de mango. "Buscamos que consuman mucha proteína para que tengan la fuerza necesaria durante toda la caminata y el esfuerzo que exige el desfile", agregó.

Recorrer más de dos kilómetros, desde el puente de Guayaquil hasta Plaza Mayor, cargando una silleta no es una tarea menor. Por eso, cada plato es planeado cuidadosamente, ya que una buena alimentación se convierte en la mejor aliada para mantener la energía, la fuerza y la resistencia durante toda la jornada.

"Junto con el área de ingeniería de la empresa analizamos cada producto. En total, durante el día reciben cerca de 2.050 calorías, distribuidas entre las tres comidas, además de una hidratación suficiente para afrontar el recorrido", explicó Arrieta.

Publicidad

Este es el tercer año consecutivo en el que el tradicional restaurante antioqueño acompaña a los silleteros con su alimentación durante el desfile.

#VideoBlu ¿Sabe qué come un silletero? En Blu Radio conocimos cómo se alimentan antes del desfile los campesinos que llevan pesadas silletas en sus espaldas. Este es el evento más emblemático y que cierra la versión 69 de la Feria de las Flores. Informa @AlfonsoCrcamo1 pic.twitter.com/cQleHJsKAq — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 5, 2026

"Es un orgullo, como paisa y como representante de El Rancherito, poder brindarles esta atención y acompañarlos en una tradición tan importante para nuestra cultura", afirmó el chef.

Por su parte, Andrea Quintana, jefe de Calidad de El Rancherito, destacó la responsabilidad que implica esta labor. "Nuestra responsabilidad es muy grande porque buscamos llevar nuestra tradición a través de un plato que también nos identifica. Es un privilegio aportar a una historia que los silleteros construyen con cada paso y acompañarlos con una alimentación de calidad", expresó.

Publicidad

Aunque el aporte nutricional de cada comida es fundamental para afrontar el recorrido, quienes están detrás de su preparación coinciden en que el ingrediente más importante sigue siendo el mismo: el amor y el orgullo con el que se cocina para quienes mantienen viva una de las tradiciones más emblemáticas de Medellín.