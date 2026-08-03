Detuvieron en aeropuerto de Rionegro a hombre buscado por Interpol por tentativa de feminicidio

Detuvieron en el aeropuerto de Rionegro a mexicano buscado con circular roja de Interpol por tentativa de feminicidio en su país. Las autoridades detallaron que la madre de la víctima intervino a tiempo para salvar su vida y que se adelantan trámites para su extradición.

Un ciudadano mexicano identificado como Carlos Alfonso Villa Gil, requerido por las autoridades del Estado de México por el delito de tentativa de feminicidio, fue retenido en las últimas horas en el aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Dijín, Interpol y Migración Colombia.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades del país requirente, Villa Gil es investigado por presuntamente someter a la víctima a reiterados episodios de violencia física y psicológica, además de amenazarla de muerte y realizar conductas que habrían puesto en grave riesgo su vida. La investigación también señala que la intervención oportuna de la madre de la víctima permitió detener la agresión y proteger su integridad.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el brigadier general enry Bello Cubides, destacó este resultado en la lucha por impedir que personas requeridas por delitos de alto impacto utilicen el tránsito entre países para evadir la justicia: "De acuerdo con las autoridades solicitantes, este ciudadano extranjero es señalado de haber ejercido de manera reiterada actos de violencia física y psicológica contra la víctima, además de proferir amenazas de muerte y desplegar conductas delictivas que habrían puesto en inminente riesgo su vida y su integridad", señaló.



Tras la retención, el ciudadano quedó a disposición de la autoridad competente mientras avanzan los procedimientos de cooperación judicial internacional relacionados con el requerimiento en su contra y su eventual extradición. El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía.

"Quien pretenda evadir la justicia internacional aquí en Medellín no va a encontrar un escondite. Nosotros vamos a seguir fortaleciendo la cooperación con las agencias internacionales para identificar, para ubicar y para capturar todos los criminales que sean perseguidos por la justicia de sus países. Medellín no es refugio de criminales", destacó Villa.

Finalmente, destacan desde la Alcaldía de Medellín que este procedimiento se realizó en el marco de los controles reforzados de la estrategia ‘Feria Segura’ y fue posible gracias al intercambio de información entre las autoridades colombianas y mexicanas, así como al uso de las bases de datos de Interpol.