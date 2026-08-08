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Más de 350 vehículos rodaron en el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos de la Feria de las Flores

Bajo la temática 'Mujeres al Volante', el evento amplió su recorrido en tres kilómetros con lo que se le rindió un homenaje al liderazgo femenino sobre ruedas.

Desfile autos.jpg
Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

Cerca de 390 vehículos entre automóviles y motocicletas participaron este año en el tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos de la Feria de las Flores, un evento que rompió récords con más de 700 solicitudes de inscripción y que estrenó una ruta ampliada por las calles de Medellín.

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La edición número 29 del desfile comenzó a las 9:45 de la mañana, partió desde la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y finalizó en la Universidad EAFIT. Como gran novedad, la ruta se amplió en tres kilómetros, llegando hasta el parque de Belén y descendiendo por la avenida 30 para permitir que más ciudadanos disfruten de esta exhibición rodante.

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El director de la Fundación Museo del Transporte de Antioquia, y director del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, Santiago Pareja Echeverry, habló del desfile.

“En las últimas versiones habíamos pensado el desfile con los autos más nuevos, es decir, desde 1991 y terminaban los más antiguos. Este año cambiamos también el orden del desfile. Salen las mujeres con los autos más nuevos hasta llegar a uno conducido por una mujer de 1927 el auto, y empezamos la caravana ya por décadas conducidas por hombres”, explicó Pareja.

Además, la Fundación Museo del Transporte de Antioquia destacó que entre las principales atracciones de este año fue el de una caravana de autos fúnebres antiguos de la Funeraria San Vicente. 

Entre ellos sobresale un Cadillac funerario de 1959, importado desde Estados Unidos en estado de deterioro y restaurado totalmente en la capital antioqueña y está listo nuevamente para entrar al servicio funerario.

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