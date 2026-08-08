Presidente De La Espriella ordenó traslado de 117 criminales vinculados a negociaciones de paz

Hoy termina el traslado de los cabecillas que se encontraban recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. En total son 106 los criminales y fueron reubicados en centros penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

Así lo informó la Presidencia de la República, a través de un comunicado: “La medida busca fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y contener cualquier capacidad de las estructuras criminales para mantener, coordinar o fortalecer sus actividades desde los establecimientos carcelarios”.

Esta es una de las primeras decisiones adoptadas por el recién posesionado presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para recuperar el control permanente de las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales.

Esta medida fue respaldada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.



“El presidente Abelardo De La Espriella ya se puso del lado de la fuerza pública y de la ciudadanía, y no de los criminales, como hizo el expresidente Petro. Y muchos de ellos tienen que contar qué fue lo que hicieron con ese gobierno durante todos estos años, y más cuáles fueron los beneficios que le dieron”, dijo el alcalde Gutiérrez.

Además de los 106 criminales de alta peligrosidad, que hacían parte de estructuras criminales como la “Oficina de Envigado”, “La Terraza” y “El Mesa” y que fueron trasladados desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, otros 11 delincuentes que están en otros centros penitenciarios del país serán reubicados.