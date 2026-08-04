Más de 200 vuelos conectarán con Medellín durante la Feria de las Flores

Medellín, uno de los atractivos turísticos más importantes de Colombia, se encuentra de celebración con la llegada de la Feria de las Flores 2026. Del 31 al 9 de agosto, la capital de Antioquia recibe a miles de viajeros que llegan a conocer sus atractivos como Provenza, Comuna 13, Plaza de Botero, Barrio Antioquia, entre otros, que reciben la oferta cultural durante estos días de programación.

Feria de las Flores 2026 // Foto: Alcaldía de Medellín

Vuelos a Medellín desde Bogotá: ¿cuál es la oferta?

Ante esta demanda de viajeros, Wingo anunció que conectará con 13 destinos, desde cinco ciudades de Colombia: Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Bucaramanga; y desde ocho destinos internacionales: Aruba, Curazao, Ciudad de Guatemala, Montego Bay, Punta Cana, Santo Domingo, San José de Costa Rica y Ciudad de Panamá.

En total, serán un total de 236 vuelos desde y hacia la capital antioqueña durante el marco de la Feria de las Flores para cubrir la demanda que se da durante estos días de celebración en la ciudad.

“Medellín está viviendo un momento extraordinario como destino: cada vez más personas quieren visitarla, recorrer sus barrios, conocer su transformación y conectarse con su cultura. Por eso, durante la Feria de las Flores llevaremos a la Comuna 13 una experiencia que une el viaje, el arte y las flores, y que nos recuerda por qué Medellín sigue consolidándose como uno de los destinos más atractivos de la región”, señaló Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial de Wingo.



Wingo viaja a 3 destinos ahora en Centroamérica Foto: Wingo

¿Qué hacer en Medellín durante la Feria de las Flores?

Durante los vuelos los turistas podrán vivir actividades relacionas a los días de feria, además de vivir momentos especiales y enfocados a uno de los atractivos especiales de la ciudad como lo es la Comuna 13.

“Uno de los elementos centrales será un mural que combinará arte y flores reales, creado por Ronald Arismendi, diseñador industrial, muralista y artista urbano local que ha colaborado con otras marcas como Disney, Netflix, Spotify y Samsung, y ha desarrollado proyectos junto a artistas como Karol G”, explicaron.

Alcaldía de Medellín

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Otros atractivos también se suman a la ciudad en los lugares más concurridos; por ejemplo, Provenza y sus establecimientos también se visten en pro a la Feria para que las personas que se encuentren en la ciudad puedan ver lo mejor de la capital antioqueña en estos días, como un espacio perfecto para rumba.

También el habitual desfile de silleteros que trae cosas especiales, por ejemplo,KFC rindió un homenaje a la cultura y tradición de Medellín con la presentación de la silleta más grande en la historia del evento: una estructura de ocho metros de diámetro y 1.500 kilogramos de peso. La obra requirió cinco días de elaboración intensiva y fue construida con técnicas especiales que incluyeron delineado con araucaria, moldeado en cartón, relleno con 50 canecas de vira vira y pintura sobre una base de cartón.