Medellín, la ciudad que Zaider destaca a como inspiración para su música

Luego de alcanzar el primer lugar en Spotify Colombia con "Sin Tanto Visaje", el cantante cartagenero Zaider continúa consolidando su crecimiento en la escena del afrobeat con el lanzamiento de "Chiquitica Culona", una propuesta de dancehall con base afro producida por Golden y enfocada en conquistar las pistas de baile.

En entrevista con Blu Radio, el artista aseguró que Medellín ha sido una ciudad determinante en esta etapa de su carrera, tanto por las oportunidades creativas como por las relaciones que ha construido dentro de la industria musical.

"Medellín ha sido un lugar de mucha inspiración, donde también he hecho muchos amigos y colegas con los cuales he trabajado. Es una ciudad muy importante en esta etapa de mi carrera", afirmó.

El video oficial de "Chiquitica Culona" fue grabado precisamente en Medellín, una ciudad que, según Zaider, ha sido clave para el desarrollo de varios de sus proyectos musicales. Sobre el sencillo, explicó que hace parte de una nueva etapa enfocada en crear canciones para la fiesta.



"Estoy creando música para la calle, el barrio y la disco, y en lo que queda del 2026 se viene mucha música para la fiesta", ha señalado sobre este lanzamiento.

Cartagena, la esencia de su música

Aunque reconoce la influencia de Medellín en su presente artístico, Zaider aseguró que sus raíces siguen marcando su propuesta musical. "En varias de mis canciones hay cosas de mi infancia, de mi barrio y de la esencia del lugar de donde vengo", expresó al referirse a Cartagena, ciudad que inspira temas como "Vive la Vida", "Bendito" y otros sencillos que prepara para los próximos meses.

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Nuevas colaboraciones y el auge del afrobeats

El cantante reveló además que trabaja en nuevas colaboraciones con Feid, Kapo y Blessd, mientras mantiene conversaciones para grabar junto a Ryan Castro. "Siento que falta una canción con Ryan, pero ya viene, viene pronto", comentó.

Zaider también destacó el momento que atraviesa la música afro en Colombia, al considerar que el país vive una etapa de gran creatividad impulsada por la influencia de los sonidos africanos y géneros tradicionales como la champeta.

Oriundo de Cartagena, el artista se ha convertido en uno de los principales exponentes de la fusión entre dancehall, champeta y afrobeats, consolidando una proyección internacional con éxitos como "Alma", "Flaka" y "Sin Tanto Visaje". Pese a ese crecimiento, asegura que su mayor motivación sigue siendo el respaldo del público. "Lo que significa mucho para mí es el amor de mis fanáticos, de las personas que me apoyan siempre", concluyó.

Zaider // Foto: Instagram @zaidermusic