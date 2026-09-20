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Blu Radio  / Entretenimiento  / Piso 21 se vuelve a juntar a Micro TDH para lanzar "Segunda cita", continuación de "Te vi"

Piso 21 se vuelve a juntar a Micro TDH para lanzar "Segunda cita", continuación de "Te vi"

Piso 21, formado por Juan David Huertas, Pablo Mejía, David Escobar y David Lorduy Hernández y que acumula más de 16.000 millones de reproducciones a nivel mundial.

Piso 21 y Micro TDH.jpg
Piso 21 y Micro TDH //
Foto: suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

Piso 21 y el artista venezolano Micro TDH volvieron a unir sus voces este jueves en "Segunda Cita", una canción que da continuidad a la historia musical que ambos comenzaron con "Te Vi", tema que superó las mil millones de reproducciones en Spotify.

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"Con un sonido distintivo que conecta con distintas generaciones, la agrupación ha superado los 16 mil millones de reproducciones a nivel mundial, construyendo una trayectoria que combina pop latino, sonidos urbanos y colaboraciones con algunos de los nombres más importantes de la música global", según un comunicado de su equipo de prensa.

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Piso 21, formado por Juan David Huertas, Pablo Mejía, David Escobar y David Lorduy Hernández y que acumula más de 16.000 millones de reproducciones a nivel mundial, ha trabajado con figuras como Black Eyed Peas, Maluma, Marc Anthony, Christian Nodal, Myke Towers, Nicky Jam y Danny Ocean, entre otros.

Su repertorio incluye canciones como 'Me Llamas', 'Puntos Suspensivos', 'Pa' Olvidarme de Ella', 'Te Vi' y 'Déjala Que Vuelva'.

'Segunda Cita' se suma además a la etapa iniciada en marzo de 2026 con el lanzamiento de 'TRESCENDER', un álbum de 12 canciones en el que Piso 21 reunió colaboraciones con artistas como Lasso, Yami Safdie, Beéle, Marc Anthony, Fonseca, Bacilos, Juan Duque y Andrés Cepeda.

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