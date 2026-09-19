Famosa influencer colombiana confirmó la muerte de su bebé: “Lo mejor que me pasó fuiste tú"

Una profunda pérdida atraviesa a una reconocida creadora de contenido colombiana, quien confirmó la muerte de su hija recién nacida y utilizó sus redes sociales para despedirse de la pequeña con fotografías y un mensaje en el que expresó el amor que alcanzó a sentir durante el corto tiempo que pudieron compartir.

Se trata de Melissa Gutiérrez, quien contó que su bebé nació el pasado 9 de septiembre y murió poco después. La influencer no entregó detalles sobre las razones del fallecimiento, pero sí reveló que el nacimiento estuvo acompañado de una situación médica compleja para ella, pues tuvo que someterse a una cesárea y permaneció dos días en cuidados intensivos.

A través de un video, la joven relató parte de lo que vivió durante ese proceso y aseguró que su estado de salud llegó a ser crítico.

“Casi me quedo sin vida, y daría mi vida por volver a ver a mi hija”, expresó Melissa al referirse a la experiencia que enfrentó durante el nacimiento de la bebé.



La despedida estuvo acompañada de varias imágenes tomadas en el hospital. En una de sus publicaciones, la creadora de contenido recordó a su hija y le dedicó unas palabras en las que también incluyó a su pareja, el futbolista Jordan García.

Te amamos mucho, princesita. Cuídanos y guíanos siempre a tu papi y a mí. Lo mejor que me pasó fuiste tú, sin duda. Feliz de poder haberte conocido escribió

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La muerte de la bebé ocurrió en los primeros días posteriores a su nacimiento, por lo que Melissa y Jordan han tenido que afrontar el duelo mientras ella atraviesa el periodo de recuperación después del parto.

La influencer reconoció que esta etapa ha resultado especialmente dolorosa, debido a que el posparto que imaginaba vivir junto a su hija terminó siendo completamente diferente.

Nunca me imaginé que en el posparto iba a estar sin mi bebé manifestó

Melissa también recordó los momentos que alcanzó a compartir con la niña y contó que pudo tenerla entre sus brazos. Según relató, incluso identificó en la pequeña algunos rasgos de su padre, como la nariz y la boca de Jordan García.

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En medio de la tristeza, la creadora de contenido mostró además una imagen de la urna blanca donde reposan las cenizas de su hija. El objeto aparece acompañado de una Biblia y una fotografía de la bebé.

La joven también habló de la fe que mantiene en medio de esta situación y recordó que durante el embarazo había pedido a Dios que su hija pudiera cumplir un propósito especial.

Le pedí mucho a Dios que mi bebé le sirviera a él y, bueno, solo él sabe nuestro destino expresó

A pesar del dolor que atraviesa actualmente, Melissa manifestó que conserva el deseo de volver a ser madre en el futuro.

La noticia llega dos meses después de que ella y Jordan García anunciaran públicamente que esperaban una hija. El 19 de julio, la pareja compartió con sus seguidores la noticia del embarazo y reveló que el bebé sería una niña.