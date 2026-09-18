Carín León y su exitoso paso por Las Vegas: "Lo que más me interesa a mí es hacer historia"

El cantante mexicano Carín León defendió la música de raíz y la identidad de su tierra como una manera de innovar en la industria.

Un mensaje que trasladó durante su paso por la icónica The Sphere de Las Vegas, donde se coronó este mes como el primer artista de habla hispana en actuar en este recinto, el más tecnológico del mundo.

"Todos los géneros raíces hoy en el mundo tienen un gran lugar en el espacio y yo soy fiel partidario de que no se puede hacer revolución ni se puede hacer novedad sin pisar la tradición siempre", indicó el artista en un encuentro con medios.

El cantante de Hermosillo, ciudad del estado de Sonora, en el norte de México, se basó en esa premisa para montar una escenografía que rindiera honores precisamente a sus raíces sobre un escenario que aprovecha su forma esférica para proporcionar una experiencia inmersiva.



"Hemos expuesto todas estas maravillas de esta manera y dándole el peso que en realidad tienen. Partiendo más allá de la humildad, creo que son cosas que yo las uso como herramientas y me doy cuenta de la facilidad que tengo de venderle al mundo una idea nueva y de lo que tenemos de Hermosillo", agregó.

León reconoció que "no tenía con qué comparar" su cuidad natal, y pese a que su carrera musical lo ha llevado por casi todo el mundo, sus viajes le han hecho valorar el "paraíso" en el que vive y la diferencia que eso marca en su propuesta artística.

Publicidad

"Es un territorio tan inexplorado, tan virgen, que nuestros artistas dentro de nosotros no consumíamos casi nada de fuera porque nuestros artistas eran un rollo muy cerrado", dijo.

Carín León hace historia como el primer latino en presentarse en Sphere de Las Vegas // Foto: suministrada

Esta exposición de las raíces en la música ha posicionado a México en un lugar central dentro de la industria global, impulsado por el orgullo que sienten los mexicanos por su identidad, expresó.

"Para nosotros es muy importante nuestra cultura y la verdad que vivimos en un país muy rico, donde ni siquiera necesitamos salir los artistas de nuestro país, pero es un rollo más ambicioso, que sabemos la potencia que tiene y a dónde podemos llegar, entonces creo que no nos queremos quedar en el hubiera", agregó.

Publicidad

Aunque no tuvo razones o intenciones políticas a la hora de actuar en The Sphere, cuyo hito lo convirtió en el primer latino en presentarse en el recinto, expresó su satisfacción por la oportunidad ante el contexto de lo que está pasando en Estados Unidos a los migrantes.

"Creo que es una voz de aliento para el latino y es una voz de aliento también para nuestros hermanos mexicanos", aseveró.

Para León, subirse a ese escenario fue la manifestación de la fortaleza cultural de México y una experiencia única con la que sentir el calor de su público.

"Hemos sido una raza que ha sido siempre todo el tiempo aplastada y nos levantamos más fuertes toda la vida y este es otro golpe, más para poder constatar que los mexicanos somos 'chingones'", agregó.

En su paso por Las Vegas lo acompañaron voces como Lupe Esparza, Pepe Aguilar e Intocable, artistas que han dejado una huella en su carrera musical.

"Lo que más me interesa a mí es hacer historia y más que en un logro personal, es un quiero que México siga siendo grande, quiero que nos volteen a ver, quiero que Hermosillo sea una capital musical en un momento no muy lejano de la historia", concluyó. EFE