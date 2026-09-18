GTA 6 tendrá su propio álbum de música con Travis Scott, Rauw Alejandro y muchos más //

A dos meses del estreno oficial del GTA 6, Rockstar Games sigue dando a conocer detalles que traerá esta edición del popular videojuego más allá de la jugabilidad, personajes y más detalles, sino que anunciaron que tendrá su propia banda sonora con artistas de talla mundial como Ca7riel y Paco Amoroso, Travis Scott, Metro Booming, Rauw Alejandro, entre otros.

Llamado 'The Álbum GTA VI', traerá en total 34 temas con diferentes artistas, tanto de hablahispana como anglos, de los cuales ya salieron a la luz cinco de ellos y han sido recibidos de manera positivo, por ejemplo, "Macacoa 2000" de Rauw Alejandro se metió en pocas horas entre los más escuchados en todo el mundo.

"34 temas originales que capturan el eléctrico mundo de Vice City y Leónida en Grand Theft Auto VI. Grand Theft Auto VI: The Album presenta una rompedora selección de los artistas más apasionantes del mundo", explicaron en la página de Rockstar Games.

Si bien solo se conocen cinco temas, han comenzado a salir rumores de cuáles canciones y artistas podrían estar, tanto así que se filtró una supuesta lista de los que estarían presentes en donde resaltó la presencia de Bad Bunny, Rosalía, entre otros, pero esto aún sin confirmar de manera oficial.



Este álbum se podrá adquirir en CD o en vinilo para los coleccionistas, que tendrá un costo diferente dependiendo la región en donde se adquiera y saldrá el mismo día en que se pública el videojuego, es decir, el próximo 19 de noviembre de 2026.