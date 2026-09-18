Feid, Shakira, Maluma y Rauw Alejandro lideran los estrenos musicales de la semana

La música latina suma nuevos lanzamientos esta semana con proyectos que van desde el reguetón y el pop hasta el merengue, la música popular, el rap y sonidos alternativos. Feid finalmente presentó un EP esperado durante años, mientras Shakira y Maluma volvieron a encontrarse en una nueva colaboración. Rauw Alejandro, por su parte, hace parte de la banda sonora del esperado ‘GTA VI’.

Después de varios años en espera, Feid finalmente presentó ‘El Club De Las 19 Flores’, un EP que hace parte de la nueva etapa musical planteada por el artista con su proyecto ‘Green Print’.

El lanzamiento, previsto inicialmente para agosto, fue aplazado tras el terremoto del 10 de agosto. Según explicó el cantante, decidió darle prioridad a la situación de los damnificados y participó junto a Juanpis González en una jornada de recolección de ayudas en el Movistar Arena de Bogotá.

El EP llegó finalmente este 17 de septiembre y representa un regreso a sonidos asociados con la etapa de Feid entre 2019 y 2021, una característica que sus seguidores esperaban desde el anuncio del proyecto.



Para esta producción, el artista trabajó junto al productor Tainy y contó con colaboraciones de Vicente García, Pirlo, Yandel y Bad Gyal, entre otros. La melancolía, el desamor y la pasión aparecen como algunos de los ejes de este nuevo capítulo.

Maluma y Shakira volvieron a encontrarse musicalmente en ‘Agua’, una canción que combina el merengue con una producción contemporánea y una historia marcada por el coqueteo y la tensión entre los dos artistas.

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El tema fue estrenado este 17 de septiembre y hace parte de ‘Loco X Volver’. La canción utiliza el agua como metáfora de una relación en la que, pese a necesitarla, todo termina convertido en fuego cuando sus protagonistas están juntos.

‘Agua’ marca además un nuevo capítulo en la colaboración entre ambos artistas, que comenzó con ‘Chantaje’ y continuó con ‘Trap’ y ‘Clandestino’, además de su participación en el remix de ‘La Bicicleta’ junto a Carlos Vives.

El lanzamiento cuenta con un videoclip dirigido por Hannah Lux Davis, en el que el agua se convierte en el elemento central de una propuesta visual basada en reflejos, movimiento y baile.

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Rauw Alejandro es uno de los artistas incluidos en ‘Grand Theft Auto VI: The Album’, el proyecto musical que acompañará el próximo videojuego de Rockstar Games.

El álbum tendrá 34 canciones originales y, hasta ahora, se han confirmado seis temas, entre ellos ‘Macacoa 2000’, de Rauw Alejandro. También aparecen artistas como Yung Lean, Future, Metro Boomin, Travis Scott, Morgan Wallen, Keith Richards, Ca7riel y Paco Amoroso y PinkPantheress.

El disco estará disponible el 19 de noviembre, la misma fecha prevista para el lanzamiento de ‘Grand Theft Auto VI’ en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Más estrenos musicales de la semana

Blessd – "ELLA": el artista colombiano cierra su calendario de estrenos de 2026 con una canción que combina deseo, atracción y vulnerabilidad. La historia parte del interés por una mujer que inicialmente conoce a través de Instagram y que termina ocupando un lugar cada vez más importante en sus pensamientos.

Manny Cruz y Juan Luis Guerra – "Nieve en verano": dos generaciones del merengue dominicano se encuentran en esta colaboración que habla de un amor inesperado y de cómo una persona puede transformar la vida de otra. El lanzamiento reúne la experiencia de Juan Luis Guerra con la propuesta de Manny Cruz, uno de los nombres que ha tomado fuerza dentro del género.

Santiago Cruz – "Fragmentos": el cantante, compositor y escritor colombiano presenta su undécimo álbum de estudio, un trabajo compuesto por 11 canciones, 10 inéditas y un cover. El disco explora temas como la ausencia, la fragilidad, la finitud y el paso del tiempo, a través de un pop contemporáneo que incorpora elementos de géneros como la bachata, el bolero y la música regional mexicana.

Piso 21 y Micro TDH – "Segunda Cita": los artistas retoman la historia que comenzó con ‘Te Vi’ para darle un nuevo capítulo varios años después. La canción vuelve a reunir al grupo colombiano con el artista venezolano en una propuesta que gira alrededor de ese encuentro entre dos personas que todavía tienen una historia pendiente.

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Luis Alfonso, Silvestre Dangond y Xavi – "Sabor a Tequila": los tres artistas se unen por primera vez en una canción que conecta el regional mexicano con la música popular y el vallenato colombiano. La historia gira alrededor de la infidelidad, el engaño y el desamor, con las voces de tres artistas que llegan desde escenas musicales diferentes.

ROA y Anuel AA – "VAMO A VEL": la colaboración reúne al artista puertorriqueño con una de las figuras de la nueva generación del reguetón puertorriqueño. El tema explora una relación que comienza desde la atracción y el deseo, pero que puede terminar convirtiéndose en algo más.

Jombriel y Tury – ‘HASTA EL PISO’: los artistas presentan un EP colaborativo de cinco canciones producido por Jøtta, que conecta las escenas urbanas de Ecuador y Colombia a través del dancehall y el chirreo. El proyecto reúne a “La Sangre Nueva” de Ecuador con “el nene de Pedregazz” de Medellín en una propuesta marcada por los sonidos callejeros de la música urbana.

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Gian Marco – "Dime Qué Más": el cantautor peruano presenta el segundo sencillo de su próximo álbum, ‘Bajo la Manga’, que llegará en octubre. La canción continúa el camino iniciado con ‘Nunca Más’ y muestra una nueva etapa en la trayectoria de un artista con más de tres décadas de carrera y tres Latin Grammy.

Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris – "Te quiero tanto": las dos agrupaciones argentinas se unen para reinterpretar el clásico de Sergio Denis. El tema hace parte de su proyecto conjunto, en el que ambas bandas cruzan sus repertorios y estilos para presentar una nueva lectura de una canción conocida por varias generaciones.

Mariana V – "ENVIAR": la artista presenta un EP compuesto por cinco canciones que recorren diferentes momentos de una relación: la distancia, las dudas, los intentos por continuar y la decisión de dejar ir. Además, los títulos de las canciones forman un mensaje al leerse en orden: “Tan fácil para ti decir que somos polos opuestos. Te amo, Bye”.

Juan Duque y DFMZ – "Aviona": los artistas presentan el segundo sencillo de ‘Verraco Vibe’, próximo EP de Juan Duque. La canción combina elementos del reguetón clásico con sonidos de la música popular colombiana y continúa construyendo la identidad del proyecto que prepara el cantante.

TIMØ – "Asadito Pa’ No Llorar": el trío colombiano lleva las canciones de ‘Canto Pa’ No Llorar’ a un formato en vivo que busca conservar la espontaneidad de una reunión entre amigos. El proyecto reúne nueve canciones y nuevas versiones de algunos temas, con arreglos diferentes e instrumentos tocados en directo.

Zaider – "Plenitud": el artista cartagenero presenta una canción sobre el vacío que queda después de una ruptura cuando todavía existen sentimientos pendientes. ‘Plenitud’ aborda la ausencia, la vulnerabilidad y esa dificultad de avanzar cuando una relación terminó, pero las emociones permanecen.

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Kei Linch – "Tuya": después de abrir una presentación para Stray Kids y participar en el Festival Cordillera, la artista colombiana regresa con su primera canción en solitario después del EP ‘La nena tiene una estrella’. El tema parte de una base acústica y evoluciona hacia el reggae para hablar de esos amores que, pese al paso del tiempo, encuentran la manera de regresar.

Los 50 de Joselito – "La Saporrita / El Pávido Návido": la agrupación colombiana, que cuenta con 28 años de trayectoria, presenta este nuevo sencillo incluido en su álbum ‘Tributo a la Cumbia’. La canción, autoría de Juvenal Vilorio y Valentín Elizalde, fue grabada en Bogotá bajo la dirección musical de Juan Carlos Bravo y ya está disponible en plataformas digitales.

Kchiporros y De Tierra Adentro – "Aquellas Noches": las agrupaciones paraguayas presentan una colaboración sobre un amor que no significó lo mismo para las dos personas involucradas. Mientras uno de los protagonistas conserva los recuerdos como algo sagrado, para el otro la relación terminó siendo un error. El lanzamiento se suma al universo de ‘TODO EL MUNDO ESTÁ KALIENTE!’.

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Ela Conem – "Pa’ Ti’" la artista presenta su nuevo lanzamiento, sumando esta canción a una propuesta que continúa construyendo su identidad dentro de la música. ‘Pa’ Ti’ se incorpora así a la lista de novedades de la semana junto a los trabajos de artistas de diferentes géneros y generaciones.

Voz de Mando, Jessi Uribe y Juan Pablo Márquez – "Pa’ Que No Me Anden Contando": los artistas presentan una colaboración que conecta el regional mexicano con la música popular colombiana. El lanzamiento recupera una canción de Voz de Mando y suma las voces de Jessi Uribe y Juan Pablo Márquez para darle una nueva interpretación.

Mateo De Dios – "Pelinegra": el artista paisa lleva los corridos tumbados a una propuesta marcada por su identidad colombiana. La canción incorpora expresiones y referencias propias de Medellín y ya ha generado más de 300.000 creaciones en TikTok, mientras consolida la apuesta del cantante por llevar este género a nuevos públicos.

Álvaro de Luna – "Lo siento": el cantante español presenta una canción construida como un ejercicio de reconocimiento y reflexión sobre sus propios errores. El tema habla de promesas que no se cumplieron, personas que no fueron cuidadas a tiempo y la necesidad de reconocer también las veces en que terminó dejándose a sí mismo en segundo plano.

Juan Pablo Navarrete – "Más Que Tu Amigo": el artista bogotano presenta una nueva versión del clásico compuesto por Marco Antonio Solís. La canción hace parte de ‘Voces Eternas: Mi Versión’, proyecto con el que Navarrete busca acercar grandes canciones de la música latina a una nueva generación de seguidores de la música popular.

Doble Porción – "Manzanas a la Vuelta": el dúo conformado por Métricas Frías y Mañas Ru-Fino conmemora los diez años de este álbum, originalmente publicado en septiembre de 2016. El trabajo nació en el estudio Moebiuz de Medellín y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los proyectos representativos del rap colombiano, superando los 300 millones de reproducciones en plataformas digitales.

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Mari La Carajita – "Ya se fue Nana?": la artista presenta su primer álbum de estudio, compuesto por diez canciones que recorren distintas etapas de la identidad latina, desde la infancia hasta la adultez. El proyecto también se inspira en recuerdos familiares y códigos culturales, mientras el concepto de “Nana” funciona como referencia a esa figura cercana presente en muchas familias latinoamericanas.

Más artistas suman sus estrenos