Revelan la causa de muerte de reconocido actor hallado sin vida en una habitación de hotel

Un peritaje oficial estableció la causa de muerte de un reconocido actor que fue encontrado sin vida en una habitación, luego de permanecer allí durante varias horas. El resultado de los análisis permitió conocer qué ocurrió antes de su fallecimiento y descartar una de las primeras hipótesis que podía rodear el caso.

Se trata del actor brasileño José Patrik Machado, de 32 años, quien fue encontrado muerto durante la madrugada del 5 de junio de 2026 en un motel del barrio Jardim Paulista, en Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul. Según el informe forense, sufrió un infarto agudo de miocardio relacionado con el consumo de alcohol y drogas.

El peritaje estableció que su muerte no correspondió a una sobredosis típica. Las sustancias que había consumido estarían relacionadas con el episodio cardíaco que finalmente provocó su fallecimiento.

Las últimas horas del actor

La Policía Civil reconstruyó parte de los momentos previos a la muerte mediante las cámaras de seguridad del establecimiento y las declaraciones de algunos trabajadores.



Actor brasileño José Patrik Machado. Foto: Redes sociales

Machado llegó al lugar acompañado por un hombre que habría utilizado un servicio de transporte solicitado mediante una aplicación. Tiempo después, un tercer hombre se reunió con ellos en el establecimiento.

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Los dos acompañantes abandonaron posteriormente el motel juntos, mientras el actor permaneció solo en la habitación 206.

Antes de que los empleados descubrieran su cuerpo, una trabajadora se comunicó con Machado a través del intercomunicador. En ese momento, él confirmó que continuaría dentro del cuarto.

La situación cambió cuando la empleada intentó comunicarse nuevamente con él y no recibió ninguna respuesta. Ante la falta de comunicación, trabajadores del establecimiento acudieron hasta la habitación y encontraron al actor tendido en el piso y sin signos vitales.

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La investigación buscó establecer qué había ocurrido durante el tiempo que permaneció en el lugar y qué factores pudieron desencadenar su muerte.

Quién era José Patrik Machado

Machado había logrado reconocimiento en su región gracias a una trayectoria que combinaba diferentes actividades dentro del mundo del entretenimiento y la comunicación.

En sus redes sociales se presentaba como periodista, actor, modelo y creador de contenido. En Instagram había reunido una comunidad cercana a los 100.000 seguidores, con quienes compartía fotografías, campañas publicitarias, proyectos profesionales y aspectos de su vida cotidiana.

El teatro fue también una parte importante de su carrera. De acuerdo con medios brasileños, durante cinco años hizo parte de una compañía teatral, experiencia que le permitió desarrollar su trabajo en las artes escénicas y obtener reconocimiento dentro de los circuitos culturales de Mato Grosso do Sul.

Además de sus actividades profesionales, el actor mantenía una presencia activa en redes sociales y participaba en acciones relacionadas con el bienestar animal.

El resultado del peritaje permitió establecer finalmente que un evento cardíaco asociado al consumo de alcohol y drogas fue la causa de su muerte, mientras las autoridades también reconstruyeron sus últimos momentos a partir de los registros del establecimiento.