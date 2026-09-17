Blessd convierte una atracción de Instagram en su último estreno de 2026

El artista colombiano Blessd presenta “ELLA”, su nuevo sencillo y el lanzamiento con el que cierra su calendario musical de 2026. El tema, producido por Money Makers, explora el deseo, la atracción y la vulnerabilidad a través de una historia que comienza con una llamada de madrugada y termina convirtiéndose en una confesión sentimental.

El propio Blessd anunció la canción en sus redes sociales, donde la presentó como la “última canción del año del Bendito”, generando expectativa entre sus seguidores.

Una historia de deseo y vulnerabilidad

“ELLA” narra el interés del artista por una mujer que inicialmente llama su atención a través de Instagram y que, poco a poco, comienza a ocupar sus pensamientos. Entre coqueteos, excesos y una vida marcada por el lujo, Blessd también reconoce sus errores y expresa su intención de llevar la relación más allá de una amistad.

La canción muestra una faceta más vulnerable del intérprete, quien combina su habitual identidad urbana con emociones como la inseguridad, el deseo y el temor a perder a la persona que quiere.



Musicalmente, “ELLA” se construye sobre una propuesta de reguetón melódico, con un coro de fácil recordación y una interpretación cercana que conserva el estilo característico de Blessd. La producción estuvo a cargo de Money Makers.

Un videoclip para cerrar el año

El lanzamiento cuenta además con un videoclip producido por DYPA COMPANY, que lleva al lenguaje audiovisual los conceptos de intimidad, atracción y deseo presentes en la canción.

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“ELLA” llega después de “Capcana Cocoa”, colaboración de Blessd con Anuel AA, y en medio de una etapa de actividad internacional para el artista, marcada por su gira “El Peor Hombre del Mundo” y sus presentaciones en diferentes países de Latinoamérica.

Con este sencillo, Blessd cierra sus lanzamientos de 2026 conectando nuevamente su universo urbano con una narrativa emocional y cercana a las experiencias de su público.