Así suena "Agua", el nuevo sencillo de Maluma y Shakira: esta es la letra

Este 17 de septiembre, Maluma y Shakira estrenaron nuevo sencillo juntos que lleva por nombre "Agua", un merengue sensual que cruza la energía tropical con una producción contemporánea. La química vocal entre los dos vuelve a ser el centro de la narrativa.
Este se convierte en el tercer sencillo entre el paisa y la barranquillera demostrando la estrecha relación que hay entre los dos, además de lo bien que suena la música que hacen juntos como ha sucedido en el pasado en el que han trabajado.
La relación artística entre Maluma y Shakira empezó con “Chantaje”, siguió con “Trap” y “Clandestino”, y pasó también por el remix de “La Bicicleta” junto a Carlos Vives, un recorrido que dejó varios de los grandes éxitos de la música latina.
Así suena "Agua" de Maluma y Shakira
Letra de "Agua" de Maluma y Shakira
Tus manos bajando lento una y otra vez
Sin hablar, tus ojos ya me lo dejaron ver
Son señales, y hoy seguro que vas a caer
Hoy vas a caer, a caer, a caer
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Me diste de tu boca y ahora quiero más
Te me metiste adentro, ya no hay vuelta atrás
Pa' aguantar fantasías no estamos más
Ojalá que todo se haga realidad
(Vamos a ver qué, mi amor, no me vaya a ver)
Porque cuando me miras se hace agua la boca
Calma' mi sed desde que estás aquí
Ay, de ti todo es necesario, todo me provoca
Deja los miedos y empieza a sentir
Nos podemos quedar con el "¿qué hubiera sido?"
Pero mañana vamos a estar arrepentidos
Mira que nuestros cuerpos poco a poco chocan
Nuestra química no sabe mentir
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Agua pal' fuego
Agua, bebé
Agua, agua yo quiero
Agua, que tengo sed
Agua pal' fuego
Agua, bebé
Agua, agua yo quiero
Agua, que tengo sed
Maluma, baby, mami
Yauh, yah, chiqui-cha, chiqui-cha, ah
Dice
Baby
Desde que yo te vi
Positivo para ti, una belleza exótica
No pareces de por aquí
Quiero saberlo todo
Flow FBI
Tranquila, prometo no ser un huelebi, ah
Me diste de tu boca y ahora quiero más
Te me metiste adentro, ya no hay vuelta atrás
Pa' aguantar fantasías no estamos más
Ojalá que todo se haga realidad
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Porque cuando me miras se hace agua la boca
Calmad mi sed desde que estás aquí
Ay, de ti todo es necesario, todo me provoca
Deja los miedos y empieza a sentir
Nos podemos quedar con el "¿qué hubiera sido?"
Pero mañana vamos a estar arrepentidos
Mira que nuestros cuerpos poco a poco chocan
Nuestra química no sabe mentir ('Tá seca)
Agua, agua pal' fuego
Agua, bebé
Agua, agua yo quiero
Agua, que tengo sed
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Agua, agua pal' fuego
Agua, bebé
Agua, agua yo quiero
Agua, que tengo sed
'Tá seca
'Tá seca
Agua, agua pal' fuego
Agua, bebé
Agua, agua yo quiero
Agua, que tengo sed
Agua, agua pal' fuego
Agua, bebé
Agua, agua yo quiero
Agua, que tengo sed