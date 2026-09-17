Así suena "Agua", el nuevo sencillo de Maluma y Shakira: esta es la letra

Este 17 de septiembre, Maluma y Shakira estrenaron nuevo sencillo juntos que lleva por nombre "Agua", un merengue sensual que cruza la energía tropical con una producción contemporánea. La química vocal entre los dos vuelve a ser el centro de la narrativa.

Este se convierte en el tercer sencillo entre el paisa y la barranquillera demostrando la estrecha relación que hay entre los dos, además de lo bien que suena la música que hacen juntos como ha sucedido en el pasado en el que han trabajado.

La relación artística entre Maluma y Shakira empezó con “Chantaje”, siguió con “Trap” y “Clandestino”, y pasó también por el remix de “La Bicicleta” junto a Carlos Vives, un recorrido que dejó varios de los grandes éxitos de la música latina.

Así suena "Agua" de Maluma y Shakira

Letra de "Agua" de Maluma y Shakira

Tus manos bajando lento una y otra vez

Sin hablar, tus ojos ya me lo dejaron ver

Son señales, y hoy seguro que vas a caer

Hoy vas a caer, a caer, a caer

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Me diste de tu boca y ahora quiero más

Te me metiste adentro, ya no hay vuelta atrás

Pa' aguantar fantasías no estamos más

Ojalá que todo se haga realidad

(Vamos a ver qué, mi amor, no me vaya a ver)

Porque cuando me miras se hace agua la boca

Calma' mi sed desde que estás aquí

Ay, de ti todo es necesario, todo me provoca

Deja los miedos y empieza a sentir

Nos podemos quedar con el "¿qué hubiera sido?"

Pero mañana vamos a estar arrepentidos

Mira que nuestros cuerpos poco a poco chocan

Nuestra química no sabe mentir

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Agua pal' fuego

Agua, bebé

Agua, agua yo quiero

Agua, que tengo sed

Agua pal' fuego

Agua, bebé

Agua, agua yo quiero

Agua, que tengo sed

Maluma, baby, mami

Yauh, yah, chiqui-cha, chiqui-cha, ah

Dice

Baby

Desde que yo te vi

Positivo para ti, una belleza exótica

No pareces de por aquí

Quiero saberlo todo

Flow FBI

Tranquila, prometo no ser un huelebi, ah

Me diste de tu boca y ahora quiero más

Te me metiste adentro, ya no hay vuelta atrás

Pa' aguantar fantasías no estamos más

Ojalá que todo se haga realidad

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Porque cuando me miras se hace agua la boca

Calmad mi sed desde que estás aquí

Ay, de ti todo es necesario, todo me provoca

Deja los miedos y empieza a sentir

Nos podemos quedar con el "¿qué hubiera sido?"

Pero mañana vamos a estar arrepentidos

Mira que nuestros cuerpos poco a poco chocan

Nuestra química no sabe mentir ('Tá seca)

Agua, agua pal' fuego

Agua, bebé

Agua, agua yo quiero

Agua, que tengo sed

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Agua, agua pal' fuego

Agua, bebé

Agua, agua yo quiero

Agua, que tengo sed

'Tá seca

'Tá seca

Agua, agua pal' fuego

Agua, bebé

Agua, agua yo quiero

Agua, que tengo sed

Agua, agua pal' fuego

Agua, bebé

Agua, agua yo quiero

Agua, que tengo sed