Encuentran sin vida a recordado ganador de ‘La Voz’ en un lago: autoridades investigan

El mundo del entretenimiento vuelve a estar de luto tras conocerse la muerte de una reconocida figura de uno de los realities musicales más populares de la televisión. El artista fue encontrado sin vida y las autoridades ya adelantan las investigaciones para establecer qué ocurrió.

Se trata de Ben Saunders, cantante neerlandés de 43 años y ganador de la primera temporada de ‘The Voice of Holland’, quien fue localizado muerto el martes 15 de septiembre en un lago de Rijkerswoerdse Plassen, en Países Bajos, según reportaron medios internacionales.

Ben Saunders fue el primer ganador de la historia de La Voz. Foto: Redes sociales

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente la causa de su fallecimiento. Los primeros reportes conocidos sobre el caso señalan que, aunque continúan las investigaciones, los investigadores descartaron que Saunders hubiera sido víctima de un delito.

La noticia causó impacto entre los seguidores del formato, debido a que Saunders hizo historia al convertirse en el primer ganador de ‘The Voice’ en Países Bajos. El programa posteriormente fue adaptado en diferentes países y llegó a México y otras naciones bajo el nombre de ‘La Voz’.



Así fue la participación de Ben Saunders en ‘The Voice’

El cantante alcanzó gran reconocimiento en 2011, cuando hizo parte de la primera temporada de ‘The Voice of Holland’. Su paso por el programa comenzó con una audición a ciegas que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de su participación.

Para aquella presentación, Saunders escogió ‘Use Somebody’, canción de la banda estadounidense Kings of Leon. Su interpretación logró convencer a los entrenadores y le permitió avanzar en la competencia hasta llegar a la final y quedarse con el título.

Publicidad

Ese triunfo marcó un punto importante en su carrera y lo convirtió en el primer artista en ganar la versión neerlandesa del formato, que con el paso de los años se expandió a distintos mercados internacionales.

Después de que se conociera la noticia, Dean Saunders, hermano del artista, compartió un mensaje en redes sociales para despedirlo y expresar el dolor que atraviesa la familia.

“Mi querido hermano pequeño falleció hoy, nunca antes había sentido un dolor así”, escribió.

Publicidad

Las palabras generaron reacciones entre seguidores del programa y personas que recordaban la participación del cantante en aquella primera edición.

Por ahora, las circunstancias exactas de la muerte continúan bajo investigación. Mientras las autoridades buscan establecer qué sucedió, familiares y seguidores han expresado sus condolencias por el fallecimiento del artista, ocurrido a los 43 años.