Murió recordado exparticipante de La Voz Colombia en Barranquilla: esto sucedió
Por meses los seguidores de esta persona siguieron de cerca su proceso, pero, a través de una publicación, su familia confirmó la triste noticia.
Atentos, televidentes: este miércoles se estrena La Descarga, el templo de la música
Son más de 600 millones de pesos los que estarán en juego en La Descarga.
Falleció Kiko Bohórquez, reconocido participante de La Voz Teens Colombia
Bohórquez, quien murió a los 22 años, fue uno de los integrantes del equipo de Andrés Cepeda en el 2016.
¡Hizo llorar a Nacho! De los buses al diamante de La Voz Senior, Nelson de Jesús cumplió su sueño
El hombre, de 72 años, confesó que fue cantando en los buses donde descubrió su verdadero talento.
Laura Acuña publicó una imagen con el hombre que le quita el sueño: "Mi cita siempre"
La modelo publicó una historia en su cuenta de Instagram que derritió a todos sus seguidores.
La emotiva presentación de María Nelfi junto a Natalia Jiménez en la final de La Voz Senior
Como era de esperar, María Nelfi y su entrenadora brillaron en el escenario y realizaron un gran show interpretando ‘Costumbres’, de Alberto Aguilera.
María Nelfi, ganadora de La Voz Senior, gastará millonario premio para pagar su operación de cadera
Luego de interpretar ‘Tarde’, de Alberto Aguilera, y con sus emotivas palabras, María Nelfi convenció al público de votar por ella y ahora se convierte en la primera ganadora de La Voz Senior.
Este fue el millonario premio que se ganó María Nelfi en la final de La Voz Senior
El programa cautivó a miles de televidentes durante todas las noches en Caracol Televisión y causó diversas emociones.
María Nelfi es la gran ganadora de La Voz Senior Colombia
La artista dejó con la boca abierta a más de uno y deleitó con su talento a las miles de personas que se conectaron cada noche con Caracol Televisión.
Paso a paso: así puede votar por su finalista favorito de La Voz Senior
Los colombianos tendrán la oportunidad de apoyar a su cantante favorito y el que reciba más votos será el ganador de la primera temporada de La Voz Senior.