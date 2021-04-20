En vivo
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Movistar
Señorita Antioquia

Blu Radio  / La Voz

La Voz

  • La Voz Colombia.jpg
    La Voz Colombia //
    Foto: Caracol Televisión
    Sociedad

    Murió recordado exparticipante de La Voz Colombia en Barranquilla: esto sucedió

    Por meses los seguidores de esta persona siguieron de cerca su proceso, pero, a través de una publicación, su familia confirmó la triste noticia.

  • La Descarga.jpg
    La Descarga
    Foto: Caracol Televisión
    Entretenimiento

    Atentos, televidentes: este miércoles se estrena La Descarga, el templo de la música

    Son más de 600 millones de pesos los que estarán en juego en La Descarga.

  • Kiko Bohórquez.jpg
    Kiko Bohórquez
    Foto: captura video La Voz
    Sociedad

    Falleció Kiko Bohórquez, reconocido participante de La Voz Teens Colombia

    Bohórquez, quien murió a los 22 años, fue uno de los integrantes del equipo de Andrés Cepeda en el 2016.

  • Nelson de Jesús.jpg
    Nelson de Jesús
    Foto: captura de video
    Entretenimiento

    ¡Hizo llorar a Nacho! De los buses al diamante de La Voz Senior, Nelson de Jesús cumplió su sueño

    El hombre, de 72 años, confesó que fue cantando en los buses donde descubrió su verdadero talento.

  • laura acuña.PNG
    Laura Acuña
    Foto: Instagram @lauraacunaayala
    Entretenimiento

    Laura Acuña publicó una imagen con el hombre que le quita el sueño: "Mi cita siempre"

    La modelo publicó una historia en su cuenta de Instagram que derritió a todos sus seguidores.

  • La emotiva presentación de María Nelfi junto a Natalia Jiménez en la final de La Voz Senior (1).jpg
    La emotiva presentación de María Nelfi junto a Natalia Jiménez en la final de La Voz Senior//
    Captura de pantalla de video
    Entretenimiento

    La emotiva presentación de María Nelfi junto a Natalia Jiménez en la final de La Voz Senior

    Como era de esperar, María Nelfi y su entrenadora brillaron en el escenario y realizaron un gran show interpretando ‘Costumbres’, de Alberto Aguilera.

  • maría nelfi en la voz senior.jpg
    María Nelfi
    Foto: Caracol Televisión
    Entretenimiento

    María Nelfi, ganadora de La Voz Senior, gastará millonario premio para pagar su operación de cadera

    Luego de interpretar ‘Tarde’, de Alberto Aguilera, y con sus emotivas palabras, María Nelfi convenció al público de votar por ella y ahora se convierte en la primera ganadora de La Voz Senior.

  • maria nelfi cantando llorona en la voz senior.jpg
    María Nelfi en La Voz Senior
    Foto: Caracol Televisión
    Entretenimiento

    Este fue el millonario premio que se ganó María Nelfi en la final de La Voz Senior

    El programa cautivó a miles de televidentes durante todas las noches en Caracol Televisión y causó diversas emociones.

  • natalia jimenez y maria nelfi en la voz senior.jpg
    Natalia Jiménez y María Nelfi
    Foto: Caracol Televisión
    Entretenimiento

    María Nelfi es la gran ganadora de La Voz Senior Colombia

    La artista dejó con la boca abierta a más de uno y deleitó con su talento a las miles de personas que se conectaron cada noche con Caracol Televisión.

  • maria nelfi cantando llorona en la voz senior.jpg
    María Nelfi en La Voz Senior
    Foto: Caracol Televisión
    Entretenimiento

    Paso a paso: así puede votar por su finalista favorito de La Voz Senior

    Los colombianos tendrán la oportunidad de apoyar a su cantante favorito y el que reciba más votos será el ganador de la primera temporada de La Voz Senior.

