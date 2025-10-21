Murió recordado exparticipante de La Voz Colombia en Barranquilla: esto sucedió

Por sorpresa y con dolor tomó a los seguidores la muerte de Joan Alarcón, uno de los exparticipantes de La Voz Colombia en 2012, a raíz de un cáncer de células renales etapa IV. La noticia fue confirmada por amigos y allegado del artista, quien por años siguió en la industria hasta que comenzó a enfrentar esta enfermedad.

"No voy a negar que te tuve miedo y que por ti muchas noches no dormí, que me tuviste al borde del abismo y que casi me ganas… Hoy sigo aprendiendo. Aprendiendo que soy más fuerte de lo que creía que era, que puedo contigo y con más, aprendí a ver la vida de otra forma y a disfrutarme cada segundo de mi vida", fueron las palabras de él en su redes sociales, esto cuando recién comenzó su tratamiento.

No obstante, no superó la lucha y falleció dejando un luto importante en la industria musical, en especial porque, según sus seguidores, era un ser humano "impecable".

"Hay luto en la industria musical debido a la muerte de Joan Alarcón, destacado cantante y exparticipante de 'La Voz Colombia' 2012, donde tuvo la oportunidad de mostrar su talento y compartir con grandes de la música como Andrés Cepeda, Carlos Vives y Ricardo Montaner", lo recordó Caracol Televisión.



Joan Alarcón en La Voz Colombia // Foto: Caracol Televisión

Día antes denunció negligencia

Antes de conocerse su muerte, a través de Instagram, él denunció negligencia de la clínica en la cual se encontraba y aseguró que estaba recibiendo un trato indigno.

"Si algo ocurre en los próximos días dentro o fuera de esta institución, hago responsable a la Clínica Portoazul y a todo su personal médico administrativo", dijo.

Pero ante esto, la clínica emitió un comunicado en donde aseguró que "le brindaron la atención necesaria".

“Desde su ingreso, el paciente recibió atención integral y oportuna por parte de nuestro equipo médico y de enfermería, cumpliendo con todos los protocolos establecidos de calidad y seguridad del paciente”, indicaron.