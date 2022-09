¡Hizo llorar a Nacho! De los buses al diamante de La Voz Senior, Nelson de Jesús cumplió su sueño

Uno de los momentos más emotivos en el estreno de La Voz Senior se vivió cuando Nelson de Jesús se presentó en la audición a ciegas, interpretando 'En el juego de la vida', de Raymundo Medina, tanto así que hizo llorar al cantante venezolano Nacho.

Demostrando un gran manejo de su voz, se robó las miradas de todos los presentes e hizo que dos de los tres entrenadores se voltearan: Kany García y Nacho. Sin embargo, fue su historia de vida y las enseñanzas que compartió con los espectadores las que hizo que más de uno soltara una que otra lágrima.

El hombre, de 72 años, confesó que fue cantando en los buses donde descubrió su verdadero talento y agradeció, con bastante emotividad, la oportunidad que le brinda el Canal Caracol y los entrenadores por confiar en su capacidad.

"Mis lágrimas no son de tristeza, mis lágrimas son de una inmensa alegría, de haber podido llegar hasta este lugar, un lugar que yo añoraba, pero las circunstancias no me lo permitieron. Ahora, le agradezco enormemente al Canal Caracol, a este magno programa, que me han brindado esta grandísima oportunidad. Hoy por hoy he culminado un sueño y gracias le doy a mi padre de la gloria", detalló Nelson de Jesus.

Nacho, el más afectado por el discurso del ‘senior’, le entregó unas palabras de motivación y apoyo, y le aseguró que su carrera recién empezaba; el venezolano no aguantó y lloró después de que el participante abandonara el escenario.

Yo siento que aquí es donde comienza el sueño porque todavía tiene la oportunidad de elegir a qué equipo se va y continuar en esta sana competencia, cumpliendo su sueño en uno de los escenarios más increíbles de todo el mundo y con millones de personas viéndolo. Esto apenas empieza sentenció el reguetonero

