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Zaider presenta una historia de desamor, sanación y reencuentro personal

Con este lanzamiento, el artista continúa explorando emociones universales desde una propuesta musical que combina afrobeat, nostalgia y sensibilidad.

Zaider.jpg
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

El artista cartagenero Zaider presenta “Plenitud”, una canción que convierte el desamor y la ausencia en una historia de sanación y reencuentro con uno mismo. El tema explora las emociones que surgen después de una ruptura cuando todavía permanecen sentimientos, recuerdos y preguntas sin resolver.

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A través de su música, Zaider aborda esos duelos silenciosos que acompañan el final de una relación. “Plenitud” nace de la observación de historias cercanas y de esas fracturas sentimentales en las que terminar un vínculo no necesariamente significa dejar de sentir, sino aprender a convivir con un vacío mientras se recupera el equilibrio emocional.

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Producida por Blass, la canción se construye sobre una base de afrobeat, con protagonismo de las percusiones y los teclados. La producción mantiene un ritmo bailable que contrasta con la carga emocional de la letra y acompaña el relato de distancia, ruptura y nostalgia.

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Zaider //
Foto: Instagram @zaidermusic

Un videoclip sobre los recuerdos

El lanzamiento está acompañado por un videoclip grabado en Medellín, presentado en blanco y negro para reforzar la atmósfera nostálgica de la canción. Las imágenes reconstruyen los recuerdos de una relación que terminó y muestran el proceso de enfrentar la ausencia y recuperar, poco a poco, la estabilidad personal.

En “Plenitud”, Zaider habla del peso de lo vivido, de los futuros que quedaron inconclusos y de la dificultad de encontrar tranquilidad después de perder a alguien importante. La canción propone así una mirada hacia el interior: aceptar el dolor, procesar los recuerdos y avanzar hacia un estado de mayor plenitud personal.

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Con este lanzamiento, el artista continúa explorando emociones universales desde una propuesta musical que combina afrobeat, nostalgia y sensibilidad, convirtiendo una experiencia de ruptura en una historia sobre sanar y volver a encontrarse consigo mismo.

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