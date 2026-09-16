Ricky Martín y Grupo Niche divirtieron a más de 60.000 personas en el Festival Cordillera

Otra edición del Festival Cordillera fue un éxito en Bogotá. De acuerdo con Páramo Presenta, organizadores del evento, en su quinto año consecutivo el festival reunió a 70.000 personas durante el 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar.

“De los 70.000 asistentes que participaron durante el fin de semana, se estima que 18.410 fueron visitantes nacionales provenientes de otras regiones del país, equivalentes al 26,3%, mientras que alrededor de 9.590 fueron visitantes internacionales, correspondientes al 13,7 %”, informaron desde la organización.

Estas cifras reflejaron la importancia que tuvo el festival para la ciudad y su impacto económico y social. Según los datos entregados, el evento generó un movimiento de hasta 80.000 millones de pesos asociado al gasto de turistas y asistentes en sectores como hotelería, transporte, gastronomía y otras actividades.

En su quinta edición, el Festival Cordillera contó con presentaciones de artistas como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Beéle, Sean Paul, Kany García, Andrés Cepeda, Cultura Profética, Panteón Rococó, Grupo Niche, Fobia, Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur y Tan Biónica, entre muchos otros.



Bajo el concepto “El Futuro es Latino”, el festival reunió en dos días a más de 40 artistas provenientes de distintos lugares de la región, en un cartel que cruzó países, géneros, sonidos y generaciones musicales. Artistas que han marcado la historia musical del continente compartieron escenario con nuevas voces que hoy hacen parte de su presente, convocando a miles de personas alrededor de un repertorio común de canciones, memorias e identidad latinoamericana.

Ricky Martín y Grupo Niche en Bogotá // Fotos. Páramo Presenta

Además de la programación musical, el festival contó con diferentes espacios y actividades que complementaron la experiencia de los asistentes durante las dos jornadas. Entre ellos estuvieron Club Macondo, Coke Studio, el espacio de Koaj y otras activaciones distribuidas en el Parque Simón Bolívar.

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Club Macondo tuvo una programación propia con artistas y música en vivo, con presentaciones como la del sexteto de Andrés Cepeda, Los Rulos Vinyl Club, Nena Magdalena y Pablo Watusi. Por su parte, Coke Studio presentó una propuesta alrededor de la música latinoamericana y la cultura popular caleña junto con Delirio.

En la zona VIP, Buchanan’s desarrolló una experiencia alrededor de su propuesta Buchanan’s Pineapple, con DJ, barras de cócteles, paletas del cóctel oficial, zonas para fotografías y sorteos.

La presencia de la marca estuvo relacionada con una tendencia que ha llevado al whisky a encontrar nuevos espacios de consumo, especialmente en escenarios como festivales de música, reuniones, restaurantes y otros planes sociales.

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De esta manera, el Festival Cordillera 2026 combinó su programación musical con diferentes experiencias y espacios de entretenimiento, en una edición que reunió durante dos días a público nacional e internacional alrededor de distintos géneros y expresiones de la música latinoamericana.