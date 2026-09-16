Karol G, Feid, Carlos Vives y todos los colombianos nominados a los Latin Grammy 2026

Con Karol G a la cabeza (7), los colombianos volvieron a decir presente en los nominados a los Latin Grammy para esta edición 2026. En diversas categorías, los connacionales lideraron con álbumes, sencillo y demás trabajos que les hicieron un lugar en la academia.

Detrás de la ‘Bichota’ aparecen fuerte nombre como Feid (3), Ryan Castro (2), Beéle (2); o sorpresas como Aria Vega, quien apunta a ser la nueva artista revelación de la academia, demostrando que el talento colombiano con el paso de los años se sigue manteniendo vigente.

Los nominados más destacados en Colombia

Karol G: una vez más la paisa se muestra fuerte entre la nominaciones, no por nada son siete en total como el artista nacional con más presencia en esta entrevista. Su álbum 'Tropicoqueta' fue un éxito y prueba de ellos el alcance que, no solo en la academia si no en todo el mundo tuvo. La 'Bichota' apunta al menos a llevarse la mitad de las nominaciones en las cuales se encuentra.

Karol G // Foto: AFP

Feid: el 'Ferxxo' dice presente con orgullo con "Se Lo Juro Mor", parte del proyecto del Green Print y todo el universo que ha construido en una "doble identidad". Además, otras dos nominaciones (una con Karol G) teniendo como orgullo el rap/hip hop, algo que es un sueño cumplido para él, quien creció con el reflejo de esta cultura norteamericana y que ha plasmado en ciertas facetas de su carreras.



Feid en el Show de Jimmy Fallon // Foto: suministrada

Ryan Castro: el ascenso del 'Cantante del Guetto' es más que notable. De arenas a estadios y, ahora, de listas de reproducción a nominaciones en los Latin Grammy. Con "Las Villa" y su álbum 'Omerta' (al lado de J Balvin), el paisa ha demostrado que su nombre hará historia en la industria creciendo paso a paso para llegar a lo más alto y con la ilusión de tener su primer gramófono.

Foto: suministrada

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Juanes: el regreso de uno de los artistas más importante de la historia de Colombia con su álbum 'Juanesteban', en donde, según le dijo a Blu Radio, era su carta sincera para decirle a todos sus seguidores qué significa para él ser artista. Mensaje que, al parecer, llegó hasta la academia para la nominación de "Humano", una canción que refleja de manera perfecta esa idea.

Juanes // Foto: AFP

Grupo Niche: más de 40 años de trayectoria no son casualidad, por ende, nominaciones y premios se vuelven algo habitual para los referentes del género. Pero se resalta que, pese a los años, siguen diciendo presente cada año y demostrando que su música queda para la eternidad.

Grupo Niche. Suministrada.

Carlos Vives: el samario y su segunda casa vuelven a encontrarse. Con este proyecto ha demostrado que su éxito va de la mano con la fortaleza de conectar con sus seguidores más allá de la música, ahora, un nuevo álbum se proyecta para darle un nuevo gramófono.

Carlos Vives // Foto: suministrada

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Aria Vega: de ser una artista emergente hasta una nominación a los Latin dan muestra de su fuerte ascenso en la industria. La 'Nena de quilla' ha demostrado que es experta en crear buenas canciones y, esta nominación, sería la cereza del pastel que confirmaría que es una cantante que marcará una tendencia importante en la industria.

Aria Vega // Foto: Instagram @ariavegamusic

Colombianos nominados a los Latin Grammy 2026: esta es la lista completa

KAROL G



Grabación del año: “Coleccionando Heridas” (con Marco Antonio Solís)

“Coleccionando Heridas” (con Marco Antonio Solís) Álbum del año: “Tropicoqueta”

“Tropicoqueta” Canción del año: “Coleccionando heridas” (Compositora e intérprete)

“Coleccionando heridas” (Compositora e intérprete) Mejor interpretación urbana: “Dile Luna” (con Eddy Lover)

“Dile Luna” (con Eddy Lover) Mejor interpretación de reggaetón: “Verano Rosa” (con Feid)

“Verano Rosa” (con Feid) Mejor álbum de música urbana: “Tropicoqueta”

“Tropicoqueta” Mejor canción regional mexicana: “Ese hombre es malo” (Compositora e intérprete)

Juanes



Canción del año: “Humano” (Compositor e intérprete)

“Humano” (Compositor e intérprete) Mejor álbum de pop/rock: “Juanesteban”

Feid



Mejor interpretación urbana: “Se Lo Juro Mor”

“Se Lo Juro Mor” Mejor interpretación de reggaetón: “Verano Rosa” (con Karol G)

“Verano Rosa” (con Karol G) Mejor canción de rap/hip hop: “Poder” (con Lil Supa)

Ryan Castro



Mejor interpretación urbana: “La Villa” (con Kapo y Gangsta)

“La Villa” (con Kapo y Gangsta) Mejor álbum de música urbana: “Omerta” (con J Balvin)

Kapo



Mejor interpretación urbana: “La Villa” (con Ryan Castro y Gangsta)

J Balvin



Mejor álbum de música urbana: “Omerta” (con Ryan Castro)

Beéle



Mejor álbum de música urbana: “Borondo (5020 Rcrds Sessions)”

“Borondo (5020 Rcrds Sessions)” Mejor canción urbana: “Yo y tú” (Compositor e intérprete)

Kevyn Mauricio Cruz (“Keityn”)



Canción del año: “Coleccionando heridas” (Compositor)

“Coleccionando heridas” (Compositor) Mejor canción urbana: “Yo y tú” (Compositor)

Luis Miguel Gómez Castaño



Canción del año: “Coleccionando heridas” (Compositor)

“Coleccionando heridas” (Compositor) Mejor canción pop: “Mi gran amor” (Compositor)

Ovy On The Drums



Mejor canción urbana: “Yo y tú” (Compositor e intérprete)

Cristian Andrés Salazar



Mejor canción urbana: “Yo y tú” (Compositor)

Diego León Vélez



Mejor canción urbana: “Yo y tú” (Compositor)

Vicente Jiménez (“Vibarco”)



Canción del año: “Hasta Jesús tuvo un mal día” (Compositor)

“Hasta Jesús tuvo un mal día” (Compositor) Mejor canción pop/rock: “Hasta Jesús tuvo un mal día” (Compositor)

Monsieur Periné



Mejor álbum pop contemporáneo: “Instrucciones para ser feliz”

Aria Vega



Mejor nuevo artista: Nominada en la categoría General.

Esteman



Mejor álbum pop tradicional: “Amorío” (con Daniela Spalla)

Carlos Vives



Mejor álbum de cumbia/vallenato: “El Último Disco Vol. 1”

Jorge Celedón y Víctor Naín Jr.



Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Jorgito”

Gusi



Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Vallenato Social Club”

Karen Lizarazo



Mejor álbum de cumbia/vallenato: “El Tiempo Perfecto”

Grupo Niche



Mejor álbum de salsa: “Más que palabras”

“Más que palabras” Mejor canción tropical: “Realidad-Es” (Obra interpretada)

José Aguirre



Mejor canción tropical: “Realidad-Es” (Compositor)

Fonseca



Mejor álbum tropical contemporáneo: “Antes que el tiempo se vaya”

Greeicy



Mejor álbum tropical contemporáneo: “Candela”

Fariana



Mejor álbum de merengue y/o bachata: “Música para bailar”

Dayhan Díaz



Mejor álbum tropical tradicional: “Algo nuevo de ayer”

Los Tri-O



Mejor álbum tropical tradicional: “Orgánico”

Yeisy Rojas



Mejor canción tropical: “Latino” (Compositora e intérprete)

Hermanos Saboya



Mejor álbum instrumental: “Peregrino” (con Yamandú Costa)

Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá



Mejor álbum de tango: “Revolucionario Filarmónico” (con Quinteto Revolucionario)

Cantoalegre y Marta Gómez



Mejor álbum de música latina para niños: “Mil Secretos”

Tu Rockcito



Mejor álbum de música latina para niños: “Dinosaurios: Una Travesía Cretácica”

Juan Pablo Vega

