Karol G, Feid, Carlos Vives y todos los colombianos nominados a los Latin Grammy 2026

Con Karol G a la cabeza (7), los colombianos volvieron a decir presente en los nominados a los Latin Grammy para esta edición 2026. En diversas categorías, los connacionales lideraron con álbumes, sencillo y demás trabajos que les hicieron un lugar en la academia.
Detrás de la ‘Bichota’ aparecen fuerte nombre como Feid (3), Ryan Castro (2), Beéle (2); o sorpresas como Aria Vega, quien apunta a ser la nueva artista revelación de la academia, demostrando que el talento colombiano con el paso de los años se sigue manteniendo vigente.
Los nominados más destacados en Colombia
Karol G: una vez más la paisa se muestra fuerte entre la nominaciones, no por nada son siete en total como el artista nacional con más presencia en esta entrevista. Su álbum 'Tropicoqueta' fue un éxito y prueba de ellos el alcance que, no solo en la academia si no en todo el mundo tuvo. La 'Bichota' apunta al menos a llevarse la mitad de las nominaciones en las cuales se encuentra.
Feid: el 'Ferxxo' dice presente con orgullo con "Se Lo Juro Mor", parte del proyecto del Green Print y todo el universo que ha construido en una "doble identidad". Además, otras dos nominaciones (una con Karol G) teniendo como orgullo el rap/hip hop, algo que es un sueño cumplido para él, quien creció con el reflejo de esta cultura norteamericana y que ha plasmado en ciertas facetas de su carreras.
Ryan Castro: el ascenso del 'Cantante del Guetto' es más que notable. De arenas a estadios y, ahora, de listas de reproducción a nominaciones en los Latin Grammy. Con "Las Villa" y su álbum 'Omerta' (al lado de J Balvin), el paisa ha demostrado que su nombre hará historia en la industria creciendo paso a paso para llegar a lo más alto y con la ilusión de tener su primer gramófono.
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Juanes: el regreso de uno de los artistas más importante de la historia de Colombia con su álbum 'Juanesteban', en donde, según le dijo a Blu Radio, era su carta sincera para decirle a todos sus seguidores qué significa para él ser artista. Mensaje que, al parecer, llegó hasta la academia para la nominación de "Humano", una canción que refleja de manera perfecta esa idea.
Grupo Niche: más de 40 años de trayectoria no son casualidad, por ende, nominaciones y premios se vuelven algo habitual para los referentes del género. Pero se resalta que, pese a los años, siguen diciendo presente cada año y demostrando que su música queda para la eternidad.
Carlos Vives: el samario y su segunda casa vuelven a encontrarse. Con este proyecto ha demostrado que su éxito va de la mano con la fortaleza de conectar con sus seguidores más allá de la música, ahora, un nuevo álbum se proyecta para darle un nuevo gramófono.
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Aria Vega: de ser una artista emergente hasta una nominación a los Latin dan muestra de su fuerte ascenso en la industria. La 'Nena de quilla' ha demostrado que es experta en crear buenas canciones y, esta nominación, sería la cereza del pastel que confirmaría que es una cantante que marcará una tendencia importante en la industria.
Colombianos nominados a los Latin Grammy 2026: esta es la lista completa
KAROL G
- Grabación del año: “Coleccionando Heridas” (con Marco Antonio Solís)
- Álbum del año: “Tropicoqueta”
- Canción del año: “Coleccionando heridas” (Compositora e intérprete)
- Mejor interpretación urbana: “Dile Luna” (con Eddy Lover)
- Mejor interpretación de reggaetón: “Verano Rosa” (con Feid)
- Mejor álbum de música urbana: “Tropicoqueta”
- Mejor canción regional mexicana: “Ese hombre es malo” (Compositora e intérprete)
Juanes
- Canción del año: “Humano” (Compositor e intérprete)
- Mejor álbum de pop/rock: “Juanesteban”
Feid
- Mejor interpretación urbana: “Se Lo Juro Mor”
- Mejor interpretación de reggaetón: “Verano Rosa” (con Karol G)
- Mejor canción de rap/hip hop: “Poder” (con Lil Supa)
Ryan Castro
- Mejor interpretación urbana: “La Villa” (con Kapo y Gangsta)
- Mejor álbum de música urbana: “Omerta” (con J Balvin)
Kapo
- Mejor interpretación urbana: “La Villa” (con Ryan Castro y Gangsta)
J Balvin
- Mejor álbum de música urbana: “Omerta” (con Ryan Castro)
Beéle
- Mejor álbum de música urbana: “Borondo (5020 Rcrds Sessions)”
- Mejor canción urbana: “Yo y tú” (Compositor e intérprete)
Kevyn Mauricio Cruz (“Keityn”)
- Canción del año: “Coleccionando heridas” (Compositor)
- Mejor canción urbana: “Yo y tú” (Compositor)
Luis Miguel Gómez Castaño
- Canción del año: “Coleccionando heridas” (Compositor)
- Mejor canción pop: “Mi gran amor” (Compositor)
Ovy On The Drums
- Mejor canción urbana: “Yo y tú” (Compositor e intérprete)
Cristian Andrés Salazar
- Mejor canción urbana: “Yo y tú” (Compositor)
Diego León Vélez
- Mejor canción urbana: “Yo y tú” (Compositor)
Vicente Jiménez (“Vibarco”)
- Canción del año: “Hasta Jesús tuvo un mal día” (Compositor)
- Mejor canción pop/rock: “Hasta Jesús tuvo un mal día” (Compositor)
Monsieur Periné
- Mejor álbum pop contemporáneo: “Instrucciones para ser feliz”
Aria Vega
- Mejor nuevo artista: Nominada en la categoría General.
Esteman
- Mejor álbum pop tradicional: “Amorío” (con Daniela Spalla)
Carlos Vives
- Mejor álbum de cumbia/vallenato: “El Último Disco Vol. 1”
Jorge Celedón y Víctor Naín Jr.
- Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Jorgito”
Gusi
- Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Vallenato Social Club”
Karen Lizarazo
- Mejor álbum de cumbia/vallenato: “El Tiempo Perfecto”
Grupo Niche
- Mejor álbum de salsa: “Más que palabras”
- Mejor canción tropical: “Realidad-Es” (Obra interpretada)
José Aguirre
- Mejor canción tropical: “Realidad-Es” (Compositor)
Fonseca
- Mejor álbum tropical contemporáneo: “Antes que el tiempo se vaya”
Greeicy
- Mejor álbum tropical contemporáneo: “Candela”
Fariana
- Mejor álbum de merengue y/o bachata: “Música para bailar”
Dayhan Díaz
- Mejor álbum tropical tradicional: “Algo nuevo de ayer”
Los Tri-O
- Mejor álbum tropical tradicional: “Orgánico”
Yeisy Rojas
- Mejor canción tropical: “Latino” (Compositora e intérprete)
Hermanos Saboya
- Mejor álbum instrumental: “Peregrino” (con Yamandú Costa)
Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
- Mejor álbum de tango: “Revolucionario Filarmónico” (con Quinteto Revolucionario)
Cantoalegre y Marta Gómez
- Mejor álbum de música latina para niños: “Mil Secretos”
Tu Rockcito
- Mejor álbum de música latina para niños: “Dinosaurios: Una Travesía Cretácica”
Juan Pablo Vega
- Productor del año: Productor del año