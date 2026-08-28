"Bby Wow" de Karol G alcanzó el top 1 a nivel mundial de Spotify en pocos días

“Bby WOW”, la colaboración de Karol G junto a los artistas españoles Judeline y rusowsky, alcanzó el número 1 del Daily Top Songs Global de Spotify, el ranking diario que reúne a las canciones más escuchadas en la plataforma a nivel mundial, consolidando un nuevo momento de impacto internacional para la música latina.

Lanzada el pasado 7 de agosto, la canción inició un ascenso acelerado en las listas globales. El 12 de agosto ingresó al ranking de Spotify en la posición 189 y, en apenas 16 días dentro de la clasificación, logró escalar hasta el primer lugar mundial.

El crecimiento de “Bby WOW” de Karol G también se refleja en sus cifras de reproducción. Hasta el momento, la canción acumula 39 millones 277 mil 121 streams en Spotify a nivel global, con México y Estados Unidos como los mercados que lideran las escuchas durante los últimos 28 días.

España, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, Argentina y Costa Rica también se encuentran entre los diez principales territorios que han impulsado el desempeño internacional del tema.



Karol G // Foto: AFP

Una colaboración que se convirtió en fenómeno

La canción reúne a una de las figuras más importantes de la música latina con dos exponentes de la nueva generación de la escena alternativa española. Judeline ha ganado reconocimiento como una de las voces emergentes del pop alternativo, mientras que rusowsky ha desarrollado una propuesta experimental influenciada por el bedroom pop, la electrónica y el hip-hop.

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La producción de Tainy, uno de los nombres más destacados de la música urbana contemporánea, también contribuye a la identidad sonora de la colaboración. El tema mezcla elementos del pop alternativo, dancehall y música urbana, alejándose de las fórmulas más tradicionales y apostando por un encuentro entre universos musicales distintos.

Los fans impulsaron el ascenso de “Bby WOW”

El crecimiento de la canción también ha tenido un componente orgánico en redes sociales. Los seguidores de Karol G comenzaron a compartir fragmentos, crear contenido y destacar el tema como uno de los favoritos del álbum.

Parte de la conversación se centró además en su base musical, que incorpora referencias al Coolie Dance Riddim, una base creada en Jamaica en 2003 y utilizada durante más de dos décadas por artistas de diferentes generaciones.

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El éxito de “Bby WOW” ya había encontrado respaldo en los listados especializados. La canción alcanzó el número 1 de Billboard Hot Latin Songs, convirtiéndose en el undécimo liderato de Karol G en esa clasificación y en el primer número uno de Judeline y rusowsky en Billboard.