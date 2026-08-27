Duplat confirma a sus fans importante salto para su carrera: "Nos eriza la piel"

El cantautor, multiinstrumentista y productor colombiano Duplat confirma un importante salto en su carrera tras firmar oficialmente con Sony Music Colombia, una alianza que marca el inicio de una nueva etapa para uno de los artistas emergentes más destacados de la música alternativa nacional.

La llegada de Duplat a Sony Music representa una apuesta por una propuesta artística que combina virtuosismo, sensibilidad y una identidad sonora propia. Para María Mercedes Montejo, presidenta de Sony Music para la región Andes, el artista tiene el potencial para trascender las fronteras colombianas.

“Estamos muy emocionados de potenciar el talento y la propuesta artística de Duplat, no solo en Colombia sino también a nivel internacional”, afirmó Montejo, quien destacó su versatilidad y el alcance que puede tener esta nueva alianza.

Una propuesta que apuesta por el talento musical

Más allá de su dominio del piano, Duplat se ha consolidado como compositor, productor y multiinstrumentista. Durante sus más de cinco años de trayectoria ha compartido escenario con Santiago Cruz, Juan Pablo Vega, Fonseca y Andrés Cepeda, además de abrir la gira por los 10 años de carrera de Manuel Medrano, experiencia que le permitió llegar a públicos de México, España, Perú, Argentina, Chile y Ecuador.



Para Guillermo Gutiérrez, SVP de A&R de Sony Music Latin Iberia, la propuesta del colombiano adquiere especial relevancia en un momento de transformación de la industria musical.

“Duplat viene a refrescar la nueva música y al elenco de la región latina con su propuesta y su ejecución musical como multiinstrumentista”, señaló Gutiérrez. El ejecutivo agregó que el artista “nos recuerda que el talento y la creatividad van a ser siempre el factor elemental de lo que mueve nuestros corazones y nos eriza la piel”.