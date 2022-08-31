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Presupuesto de Colombia

Contraloría advierte sobre 25 billones
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Las cuatro alertas fiscales que revela el presupuesto general presentado por el Gobierno Petro

Mujer contando dinero.
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Metro liviano por el corredor de la avenida 80 de Medellín.
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Gobierno radica anteproyecto del presupuesto 2027 ante el Congreso

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Defensoría del Pueblo alerta por recorte del 11 % en su presupuesto para 2027

Billetes colombianos que pueden llegar con la prima de mitad de año.
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Empresarios alertan "deterioro económico sin precedentes": piden suspender impuesto al patrimonio

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Nación

Gobierno insiste en que los presupuestos máximos son suficientes para 2026

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