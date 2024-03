Gobierno no pondrá plata para subsidiar luz en la costa, pero ordenará a la Creg revolcón de tarifas

El Gobierno nacional descartó que vaya a financiar nuevos subsidios a las tarifas de la electricidad para la costa caribe con plata del Presupuesto General de la Nación,pero anticipó que ordenará a la Comisión de Regulación de Energía y Gas una revisión extraordinaria de la fórmula tarifaria.

Los principales gremios del sector eléctrico en el país le pidieron al presidente Gustavo Petro que destinara 3.5 billones de pesos a nuevas ayudas para el pago de facturas de electricidad a los habitantes de la costa caribe que están sufriendo una disparada en el costo de su servicio desde hace meses.

“No se trata otra vez de un salvamento a los privados, porque entonces la gente ¿pa cuándo? Eso nos ha pasado una y otra vez. Nuestro salvamento es a la gente”, dijo el ministro de Minas, Andrés Camacho.

Por su parte, el ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que no está previsto aumentar los recursos para el pago de la opción tarifaria (es decir los incrementos que no se hicieron durante la pandemia) porque esa no es una deuda del Estado sino de los usuarios con el sistema y que el Gobierno ya hace su parte subsidiando una parte de la factura en todo el país.

¿Cuál es el plan del Gobierno para la costa? Paneles solares en cada hogar

El salvamento para la gente está centrado en programas como ‘comunidades energéticas’ y ‘hogares energéticamente sostenibles’, que implican el despliegue de soluciones de autogeneración de energía y especialmente la instalación de paneles solares en los techos de las viviendas.

“El presidente lo ha dicho y algunos han hecho mofo, pero es que cada hogar puede generar, cada hogar es una generadora y cada hogar puede resolver los problemas de la subsistencia básica, de ese consumo básico”, explicó Camacho.

Durante la campaña electoral, el entonces candidato Gustavo Petro sorprendió con la propuesta de instalar paneles solares en cada una de las viviendas y en su momento la idea fue vista con reserva.

Además de la autogeneración, el objetivo es acelerar la entrada en operación de los grandes proyectos de generación de energía, especialmente los de energía alternativa como la solar y eólica que han sufrido enormes atrasos.

MinMinas anuncia revolcón a tarifas de energía

Más allá del despliegue de paneles y proyectos de generación, el Gobierno buscará una intervención directa en materia de tarifas de energía a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Hace unos meses, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto para asumir en persona las funciones de regulación de las tarifas de energía, pero el Consejo de Estado suspendió la medida mientras decide una demanda en contra.

Ahora la estrategia del Gobierno será sacar adelante un nuevo decreto en el que se ordena a la Creg una revisión completa de todos y cada uno de los componentes de la tarifa.

“Mandatar a la Creg para que revise todos los componentes de la fórmula tarifaria, todos los componentes, de tal manera que podamos hacer ajustes en todo lo que sea necesario, porque ese es el compromiso de este Gobierno”, dijo Camacho.

Además, el decreto busca que la Creg revise y replantee el funcionamiento del Cargo por Confiabilidad (un mecanismo que se usa para financiar nuevos proyectos en el sistema) y la prohibición de incluir cobros en la factura que no están relacionados con el servicio como es el caso de las estampillas de seguridad y otros impuestos locales.

Los usuarios tendrían la posibilidad de pagar únicamente su tarifa de electricidad y dejar para otro momento el pago de esos impuestos.