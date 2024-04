Aquí no hay ni un peso de Bogotá, toda es la plata de los barranquilleros: alcalde Char

Ante decenas de habitantes del barrio la Magdalena que acudieron al sitio donde será construido un polideportivo para beneficiar a unas 45 mil personas que viven en el suroriente de la ciudad, el alcalde Alejandro Char se fue en su discurso contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, señalando que la capital del Atlántico no ha recibido ni un peso por parte del nivel central para la construcción de obrar que beneficien a los barranquilleros e insistió que el desarrollo de la ciudad se debe al pago de los impuestos de los ciudadanos.

“Nosotros no tenemos acá que presidente, Ecopetrol, EP; no tenemos nada de esa vina. Nosotros tenemos son los impuestos de los barranquilleros, aquí no hay ni un peso de Bogotá, toda es la plata de los barranquilleros. Los que pagan el impuesto predial, los que pagan industria y comercio, todo lo recibe la Alcaldía y lo devuelve en obras de beneficio social”, enfatizó Char.

Pero esta no es la primera vez que el alcalde en su discurso critica el centralismo de los recursos. El pasado 9 de abril en la firma del acta de inicio de las obras del Malecón del Suroriente, en el barrio Rebolo, Char reafirmó que los recursos invertidos eran de la ciudad, mientras en Bogotá seguían hablando paja.

“Esta plata no es de Bogotá esta plata es de los impuestos de los barranquilleros. Allá que sigan hablando paja todo el día que para eso es que son buenos; que sigan hablando paja que aquí estamos ejecutando obras para el pueblo barranquillero”, dijo en su discurso el mandatario.

Estas críticas surgen en medio del reciente informe de la Contraloría n donde indican que el Gobierno Petro, de las últimas tres administraciones, es el que menos ha ejecutado el presupuesto nacional, a corte del mes de marzo.