Barrancabermeja perdió autonomía para gestionar e invertir regalías por manejo “no adecuado”

El secretario de Planeación de Barrancabermeja, Edwin García, confirmó que el distrito perdió su autonomía para gestionar e invertir regalías por un supuesto “manejo no adecuado” durante los años 2022 y 2023.

“El Distrito tuvo una calificación de desempeño no adecuada frente al manejo de recursos provenientes del Sistema General de Regalías entre 2022 y 2023, lo que la hizo merecedora de una sanción que le quita la autonomía en el manejo de dichos dineros. Era un anuncio que ya esperamos y era que Barrancabermeja entrara en un proceso de intervención ahora no somos autónomos y tenemos que ir al Ocad Centro Oriente, en donde tendremos que presentar los proyectos de inversión para el municipio y que ellos designen un ejecutor porque ya no podemos ser ejecutores de este tipo de proyectos”, explicó el funcionario.

Esta situación coloca en aprietos financieros al municipio, dijo el alcalde Jonathan Vásquez. “Tenemos una deuda de $240 mil millones, son más de $86 mil millones que nos toca pagar de servicio a la deuda y esta sanción nos pone en una situación financiera ajustada para los próximos años ya que perdimos la autonomía sobre las regalías”, aseveró.

El alcalde de Barrancabermeja señaló que ordenó realizar un plan de mejoramiento económico del municipio a través del Departamento Nacional de Planeacióncon el objetivo de que mejoren las calificaciones y poder tener el control autónomo de los recursos de las regalías petroleras.

“Con este plan pretendemos retomar la autonomía que nos permitan, aproximadamente en el mes de noviembre, retomar el manejo de estos recursos”, dijo el mandatario.

!Estamos felices! El CTP entregó las observaciones del Plan de Desarrollo de Barrancabermeja. Cada secretario de despacho revisará atentamente para luego pasar al análisis y debate en el Concejo Distrital. Son muy buenas noticias para todos los barranqueños. pic.twitter.com/SsTZJYQpQ1 — Alcaldía Distrital de Barrancabermeja (@alcaldiabarranc) April 5, 2024

Otro problema que afronta este año la Alcaldía de Barrancabermeja es el reclamó de $ 90.000 millones que está realizando Ecopetrol para que le devuelvan recursos del Impuesto de Alumbrado Público y unos saldos a favor por el impuesto de Industria y comercio (ICA), que se realizaron inadecuadamente en años anteriores a la empresa petrolera estatal.