Presidente de Ecopetrol aseguró que en caso de que su presencia afecte la compañía se hará a un lado

Durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, fue citado para responder ante a los cuestionamientos de los congresistas.

En este panorama, Roa dijo que la junta directiva de la empresa tiene claro que si en algún momento, el buen nombre de ella se viera afectado por su presencia, este se haría a un lado.

“He hecho el compromiso con la junta directiva cuando me entrevistaron, cuando me nombraron y lo tengo con la nueva junta, que la persona que les habla tiene claro que, si algún día, llegara a verse impactada, en el buen nombre, la reputación, el valor en el mercado bursátil de la compañía, el ejercicio de relacionamiento de los accionistas, por estar yo presidiendo, puedo hacerme a un lado sin necesidad que nadie me lo pida: ni la junta, ni el presidente, ni el Congreso. Mi forma de ser y actuar es así de transparente”, afirmó Roa.

Por último, aseguró que ni en la Procuraduría, ni en la Fiscalía, ni en la Contraloría, ni en el Consejo Nacional Electoral ha sido citado para rendir cuentas sobre investigación alguna. “Si ustedes las tienen, por favor muéstrenmelas”, señaló.

Cabe recalcar que el funcionario ha estado citado para dar testimonio ante la Comisión de Acusaciones tras haber sido gerente de la campaña del presidente Gustavo Petro, la cual ha sido indagada por posibles irregularidades en la financiación.

Durante el debate también se le cuestionó a Roa por las utilidades que ha tenido Ecopetrol y para rendir cuentas de los efectos de la distribución de esta en el desarrollo de las operaciones de la compañía.

Con relación a lo anterior, el funcionario afirmó que en el 2023, si había sido un gran año para Ecopetrol “nunca antes en la historia se le habían transferido a la Nación casi 27 billones de pesos".

Además, aseguró que están comprometidos con el ahorro de agua debido a la crisis por la que atraviesa el país por la escasez de este recurso hídrico.