Jamás hubo errores: MinHacienda defiende decreto de presupuesto y arremete contra obras 'ficticias'

"No hay ningún error en el decreto liquidatorio de presupuestos. Se liquidó lo que el Congreso aprobó en la ley de presupuestos. El Congreso aprueba hasta programa y subprograma. El Congreso no aprueba proyectos. Por lo tanto, aquí no hay nada ilegal. No hay ningún error y el presidente tiene la potestad de terminar el proceso de liquidación del presupuesto a lo largo de la vigencia del año", dijo el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla.

Bonilla defendió la petición del presidente Gustavo Petro de buscar una priorización de los recursos teniendo en cuenta que el año anterior se hicieron todos los giros a las concesiones, pero las obras no avanzaron. De hecho, retrocedieron y por eso a la economía le fue mal el año anterior.

Según Bonilla, una sola obra tiene 1.8 billones de pesos guardados en el banco y este año el país tendría que darle otros 450.000 millones sin que se vean avances en la realidad. Se quejó también de los retrasos en la primera línea del metro de Bogotá.

El funcionario dio una rueda de prensa en compañía del presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, para calmar a los inversionistas tras una semana de polémicas en la que se sugirió que el Gobierno no estaba respetando los compromisos adquiridos con los consorcios constructores. En la rueda de prensa se presentó la nueva versión del decreto de liquidación con el respaldo del sector privado.

"Esta es la primera cuota de la reactivación", dijo Ferrer.

El líder gremial dice que ahora vendrá un trabajo de seguimiento sobre los retrasos en las obras y que la totalidad de las vías por Asociación Público-Privada quedaron incluidas en el reparto de vigencias futuras para este año.

"Necesitamos reactivar la economía y la economía la necesitamos reactivar con obras reales, no con obras hipotéticas. No podemos permitir que los recursos de algunas obras estén guardadas en una fiducia: El PIB no mide la plata guardada en los bancos", agregó Bonilla.

Bonilla anunció además que se buscarán recursos adicionales para la rehabilitación de la vía Quibdó-Chocó, para la intervención de puntos críticos de la vía al Llano y para la intervención integral en Rosas (Cauca).

El funcionario dijo que lamentaba la salida del Gobierno de la directora de presupuesto, Claudia Marcela Numa, pero que "fue su decisión" abandonar el cargo. También defendió el nombramiento de Jairo Bautista, exintegrante del equipo del exsenador Gustavo Bolívar.

"No estamos improvisando, sabemos lo que estamos haciendo", concluyó Bautista.