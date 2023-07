"No tenemos ni idea cuánto va a costar el metro elevado": ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que la estructura final de costos del metro elevado de Bogotá no está lista porque no se han entregado los estudios de ingeniería de detalle y por eso no es claro tampoco si se va a necesitar un nuevo crédito para financiarlo, algo que el funcionario ya ha estado hablando ya con el Banco de Desarrollo, CAF.

"No tenemos la menor idea. Lo que sí es cierto es que estudios de ingeniería de detalle del metro subterráneo existen desde el 2014", dijo Bonilla. Asimismo, el funcionario de hecho resaltó que esos estudios debieron estar listos desde que se dijo que era mejor para la ciudad un metro elevado y no uno subterráneo como el que en su momento estaba promoviendo Gustavo Petro en la alcaldía.

El CAF aprobó un crédito por 255 millones de dólares para la segunda línea del metro de Bogotá. El anuncio oficial se hizo desde Bruselas Bélgica, lugar desde el cual el presidente Gustavo Petro dijo que si hay que hacer la primera línea del metro.

"A Colombia le autorizaron dos créditos uno para la segunda línea del metro y hoy hemos repasado que probablemente haya que terminar de financiar la primera línea", dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Lo que no dijo el presidente es si insistirá en que la primera línea sea, al menos en parte, subterránea.

"En el segundo semestre necesitamos cerrar esfuerzos entre la banca de desarrollo, la CAF, y la banca comercial para hacer el cierre financiero de diversos proyectos de infraestructura vial (...) La recuperación económica de la economía colombiana en el segundo semestre corre por cuenta de este esfuerzo conjunto, el segundo semestre Colombia debe estar en obra, en distintas partes del país", dijo Bonilla.

