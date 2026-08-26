Tras un histórico sold out, Jessi Uribe y Paola Jara anuncian nueva fecha en Bogotá

El público habló y Jessi Uribe y Paola Jara respondieron. Después de lograr un histórico sold out para su primera presentación de “Despecho a 2 Voces” en el Movistar Arena de Bogotá, los artistas anunciaron una segunda fecha para el 19 de diciembre, un día antes del concierto inicialmente programado para el 20 de diciembre.

La noticia llega luego de que las entradas para la primera presentación se agotaran en apenas tres horas, confirmando la expectativa que existe alrededor de uno de los encuentros más importantes de la música popular colombiana durante el cierre de 2026.

Con esta nueva fecha, miles de seguidores que no alcanzaron a comprar entradas para el primer concierto tendrán una nueva oportunidad de vivir en directo un espectáculo que reúne a dos de las voces más reconocidas del género popular en Colombia.

Paola Jara y Jessi Uribe // Foto: Instagram @paolajarapj

Dos fechas para vivir el despecho en el Movistar Arena

“Despecho a 2 Voces” llegará al Movistar Arena con dos presentaciones consecutivas: el 19 y 20 de diciembre de 2026. Será, además, la primera vez que Jessi Uribe y Paola Jara se presenten juntos en este escenario de Bogotá.



El anuncio de una segunda fecha representa una respuesta directa a la demanda de los fanáticos. El rápido agotamiento de la primera función evidenció el interés que mantienen ambos artistas y sus canciones, especialmente aquellas que han convertido las historias de amor, desamor y despecho en protagonistas de la música popular colombiana.

La expectativa también está relacionada con la posibilidad de disfrutar a los dos artistas en un formato de gran espectáculo, pensado para un escenario de la magnitud del Movistar Arena.