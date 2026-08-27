¿Quién está detrás del sonido de Kapo que apuesta por llevar el afrobeat al mundo?

Detrás del crecimiento musical de Kapo también existe una figura clave que trabaja lejos de los reflectores: JEYJENM, productor musical que ha acompañado al artista en la construcción de un sonido marcado por el afrobeat y por una intención clara de conectar emocionalmente con el público.

La historia de Jey con la música comenzó como DJ, trabajando en una empresa de eventos junto a su padre, quien fue una de las personas que le inculcó el gusto por este arte. Con el tiempo, su curiosidad por conocer cómo se hacía la música lo llevó a convertirse en productor.

Su formación fue principalmente empírica. Aprendió mediante videos de YouTube, lecturas, sesiones con otros productores y, como él mismo reconoce, a través de los errores. Hace seis años decidió dedicarse seriamente a la producción y su primer lanzamiento le confirmó que había encontrado un camino profesional.

“Yo soy empírico, yo no lo he estudiado de manera profesional. Todo lo que sé ha sido la experiencia con otros productores y en otras sesiones, viendo vídeos, preguntando, equivocándome”, explicó.



De DJ a productor de Kapo

El encuentro con Kapo se produjo cuando el artista necesitaba un DJ para un show en Santa Marta. Lo que inicialmente parecía una relación profesional puntual terminó convirtiéndose en una alianza creativa.

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Jey comenzó como DJ, posteriormente se encargó de grabar voces y finalmente pasó a ser el productor base de Kapo, participando en la creación de sus instrumentales y en diferentes etapas del proceso.

“Desde la primera vez que nos metimos a un estudio ya sabíamos que íbamos a vibrar muy bien. Kapo es un genio haciendo música y él sabe que cuando nos juntamos ocurre magia”, afirmó.

Kapo // Foto: AFP

Afrobeat y una identidad sonora

El afrobeat se convirtió en uno de los elementos principales de esta propuesta. Jey asegura que trabaja con este género desde sus inicios y considera que su relación con la Costa Caribe, el folclor y la danza también ha influido en su manera de producir.

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Canciones como Ohnana, UWAIE hacen parte de una etapa de consolidación de ese sonido. Para el productor, la clave está en hacer música con una intención emocional.

“Cualquier persona puede hacer música, pero no cualquier persona puede conectar de verdad y transmitir lo que de verdad quiere”, señaló.

Un EP y el sueño de dejar legado

Ahora, Jey prepara su primer EP como productor, un proyecto que incluirá afrobeat, dancehall, reggae y colaboraciones con varios artistas cuyos nombres todavía mantiene en reserva.

Su ambición también apunta al escenario internacional. Entre sus sueños está trabajar algún día con Justin Bieber, uno de los artistas que más lo ha influenciado.

“Yo quiero dejar mi legado. Yo quiero que la gente (...) vea el nombre y diga, ese man es una leyenda en la música”, concluyó.