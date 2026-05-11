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Kapo

Juan David Loaiza, también conocido como Kapo, hacer parte de los nuevos artistas de música urbana que se destacan en Colombia.

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