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"Me siento fantástico, yo soy de aquí": Kapo sorprendió a los caleños en el Bulevar del Río

El artista llegó acompañado de la agrupación Herencia de Timbiquí, que tuvo una presentación de apertura de sus principales éxitos con ritmos del Pacífico colombiano.

Kapo sorprendió a los caleños en el Bulevar del Río.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de may, 2026

El artista de música urbana Kapo se encuentra de gira en Colombia y este fin de semana llegó al Valle del Cauca, para su concierto programado en Cali este sábado 16 de mayo. Aunque se esperaba que esta fuera la única actuación pública del cantante en la ciudad, varios fanáticos se llevaron una sorpresa 24 horas antes del show.

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Alrededor de las 10:00 de la noche del viernes, el cantante oriundo de El Cabuyal, en Candelaria, Valle, llegó al Bulevar del Río, impresionando a cientos de personas que se encontraban en el sitio, disfrutando de la tradicional rumba de salsa al aire libre que organiza Jacaranda.

El artista subió a la tarima iniciando su presentación con 'Korazong', ahí manifestó su emoción con los caleños hablando del cariño que tiene por la ciudad, pues creció visitándola constantemente.

"Me siento increíblemente fantástico, aquí lo que hay es buena vibra, ¿qué está pasando mi gente? yo siento que tú quieres gozar y te voy a decir una cosa, es que yo soy de aquí", dijo dándole paso a 'La Villa' y 'Dónde' las canciones que tiene a dueto con Ryan Castro.

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Kapo llegó acompañado de la agrupación Herencia de Timbiquí, que tuvo una presentación de apertura de sus principales éxitos con ritmos del Pacífico colombiano. La llegada del artista urbano se suma a las diferentes actuaciones sorpresa que se organizan en el Bulevar del Río, consolidando el espacio como el escenario de rumba al aire libre más grande del país.

“Esto es conectar a Cali, es creer que esto no es solo de grandes eventos, sino la oportunidad de hablarle a la ciudad para que se encuentre y para que colectivamente nos abracemos. Tenemos que trasegar la idea del miedo y de una ciudad peligrosa. Estamos conectando la cultura salsera con otros géneros”, afirmó Andrés Lozano, cofundador de Jacaranda, quien gestionó la visita sorpresa de Kapo al Bulevar.

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