Kapo se consolida en la industria con histórico 'sould out' en Bogotá

Alegría, invitados y fiesta fueron protagonistas en la noche de este domingo, 10 de mayo, en el Movistar Arena de Bogotá gracias a Kapo, el niño que soñaba llenar escenarios de todo el mundo y ahora lo está cumpliendo. De hecho, en su momento en diálogo con Blu Radio, manifestó que era "un soñador" que tenía un objetivo: hacer feliz a su mamá.

"Mi mayor propósito se llama Orfa Loayza, que es mi mamá. Lógicamente Dios, obvio, es ley, primero, segundo y tercero Dios. Pero lo veo reflejado en mi mamá, es lo más importante. Si en este momento de mi vida si veo que tengo un arte con el cual puedo sacar adelante a mi familia y hacer feliz a mi vieja, pues de eso me he encargado (…) Entendí que, si uno se atreve, uno lo puede lograr y por más difícil que sea. He sido una persona negativa, hemos pasado por desprecios y hemos tenido éxito en canciones, colaboraciones, de pronto los colegas no hemos tenido hasta el final como desde el comienzo que no somos nada. Entonces vemos que no está en los demás, sino en uno. Es como uno se siente y cómo se valora, uno en ese tiempo no se valoraba mucho y lo que hacia era tratar un sueño del que uno no sabía, pero fuimos aprendiendo poco a poco. Ahora, mi mayor proyecto es la música y mi mayor satisfacción es ver a mi mamá feliz", expresó esa vez.

Por eso, que mejor regalo del Día de la Madre que llevarla a cumplir el sueño de ver a su hijo hacer historia en el Movistar Arena en un show de casi tres horas, cargado de invitados de lujo. La presentación hizo parte de su gira nacional “Por Si Alguien Nos Escucha Tour 2026”, una serie de conciertos con la que Kapo ha recorrido las principales ciudades de Colombia y que ha registrado una alta demanda por parte del público.Desde el inicio del espectáculo, la conexión entre Kapo y sus seguidores fue evidente.

Kapo // Foto: suministrada

Invitados de lujo elevaron la energía del concierto

Uno de los aspectos más destacados del show fue la participación de reconocidos artistas invitados, quienes acompañaron a Kapo en diferentes momentos de la velada y desataron la euforia de los asistentes:



Mau y Ricky subieron al escenario para interpretar “Te Quiero”, colaboración reciente que ha tenido una importante recepción en plataformas digitales.

subieron al escenario para interpretar “Te Quiero”, colaboración reciente que ha tenido una importante recepción en plataformas digitales. Manuel Turizo apareció para cantar “Qué Pecao”, generando uno de los momentos más ovacionados de la noche.

apareció para cantar “Qué Pecao”, generando uno de los momentos más ovacionados de la noche. La lista de invitados también incluyó a Nanpa Básico, Criss & Ronny, Lion Fiah y Greeicy Rendón, quien sorprendió al público con una aparición especial que elevó aún más la emoción del concierto.

Sin embargo, uno de los momentos más explosivos llegó con la aparición de Reykon. El cantante urbano se unió a Kapo para revivir “Mochilera”, tema que puso a cantar y bailar a todo el recinto.

Un recorrido por sus grandes éxitos

Durante más de dos horas, Kapo interpretó algunas de las canciones más representativas de su catálogo musical. Temas como “OHNANA”, “UWAIE”, “Jelou”, “Imagínate”, “Aloh Aloh”, “Bulevar” y “Ruff” hicieron parte del repertorio que acompañó la noche bogotana.El concierto también tuvo momentos más íntimos, donde el artista apareció acompañado únicamente de una guitarra acústica, generando una atmósfera cercana con sus seguidores y demostrando una faceta más emocional de su propuesta artística



En línea con el universo sonoro de Kapo marcado por la mezcla entre afrobeat, dancehall, reggae y ritmos caribeños, Smirnoff hizo parte del sonido de Kapo rompe fronteras y mezcla estilos para crear algo fresco y propio, llevando ese mood picante, libre y vibrante que hoy define tanto a la música como a la cultura joven.