Kapo presenta un equilibrio entre elegancia y esencia urbana en un sencillo

Kapo continúa consolidando su universo artístico con el lanzamiento de “REINA (KRIMINAL)”, su nuevo sencillo bajo el sello La Industria Inc., producido por Kidsmvrt y R.P Morgan. La canción representa una nueva exploración dentro de Afro Rosa, concepto creativo con el que el artista colombiano busca romper la idea de que la sensibilidad y la fuerza, la sofisticación y la autenticidad son elementos opuestos.

La propuesta parte de una premisa: “no es una contradicción, es un equilibrio”. A partir de esta idea, Kapo presenta dos facetas de un mismo personaje. Una está vinculada con la ciudad, la arquitectura y la elegancia, mientras la otra se relaciona con el mar, la libertad y la naturaleza. Ambas identidades conviven y se complementan para construir una visión más amplia de su propuesta artística.

Kapo // Foto: AFP

Mallorca, escenario del videoclip

El concepto de “REINA (KRIMINAL)” también se traslada a su videoclip oficial, grabado en Mallorca, España. La producción combina escenarios urbanos y paisajes costeros para representar visualmente las dos dimensiones que plantea la canción.

Reflejos, contrastes y elementos compartidos funcionan como recursos narrativos para revelar que, aunque parecen existir dos versiones del protagonista, en realidad forman parte de una misma identidad.



La dirección en set estuvo a cargo de Darío Burbano, mientras que Emilio Holguín lideró la dirección creativa. El resultado apuesta por una estética cinematográfica y una narrativa cargada de simbolismo.

Con “REINA (KRIMINAL)”, Kapo amplía el universo de Afro Rosa y reafirma su intención de conectar música, imagen y concepto en una propuesta integral, donde la identidad artística se construye precisamente a partir del equilibrio entre mundos aparentemente distintos.