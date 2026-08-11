En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Gobierno Abelardo De La Espriella
Abatido alias ‘El Ruso’

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Kapo presenta un equilibrio entre elegancia y esencia urbana en un sencillo

Kapo presenta un equilibrio entre elegancia y esencia urbana en un sencillo

La propuesta parte de una premisa: “no es una contradicción, es un equilibrio”. A partir de esta idea, Kapo presenta dos facetas de un mismo personaje.

Kapo (1).jpg
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Kapo continúa consolidando su universo artístico con el lanzamiento de “REINA (KRIMINAL)”, su nuevo sencillo bajo el sello La Industria Inc., producido por Kidsmvrt y R.P Morgan. La canción representa una nueva exploración dentro de Afro Rosa, concepto creativo con el que el artista colombiano busca romper la idea de que la sensibilidad y la fuerza, la sofisticación y la autenticidad son elementos opuestos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La propuesta parte de una premisa: “no es una contradicción, es un equilibrio”. A partir de esta idea, Kapo presenta dos facetas de un mismo personaje. Una está vinculada con la ciudad, la arquitectura y la elegancia, mientras la otra se relaciona con el mar, la libertad y la naturaleza. Ambas identidades conviven y se complementan para construir una visión más amplia de su propuesta artística.

Kapo
Kapo //
Foto: AFP

Últimas noticias

Hamilton y SOG.jpg
Entretenimiento

Hamilton explora sonidos del dancehall junto a SOG en pegajoso sencillo

Paulo Londra en Colombia.jpg
Entretenimiento

Paulo Londra brilló y reafirmó su cercanía con Colombia en un concierto inolvidable

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Mallorca, escenario del videoclip

El concepto de “REINA (KRIMINAL)” también se traslada a su videoclip oficial, grabado en Mallorca, España. La producción combina escenarios urbanos y paisajes costeros para representar visualmente las dos dimensiones que plantea la canción.

Reflejos, contrastes y elementos compartidos funcionan como recursos narrativos para revelar que, aunque parecen existir dos versiones del protagonista, en realidad forman parte de una misma identidad.

La dirección en set estuvo a cargo de Darío Burbano, mientras que Emilio Holguín lideró la dirección creativa. El resultado apuesta por una estética cinematográfica y una narrativa cargada de simbolismo.

Con “REINA (KRIMINAL)”, Kapo amplía el universo de Afro Rosa y reafirma su intención de conectar música, imagen y concepto en una propuesta integral, donde la identidad artística se construye precisamente a partir del equilibrio entre mundos aparentemente distintos.

Publicidad

Relacionados

Kapo

Publicidad

Publicidad

Publicidad