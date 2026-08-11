Hamilton explora sonidos del dancehall junto a SOG en pegajoso sencillo

Hamilton continúa expandiendo los límites de su propuesta musical en un gran momento en el que se encuentra su carrera. Ahora, con “Jamaica (wiki,wiki)”, un sencillo que explora el dancehall jamaiquino desde su propia identidad y reafirma la evolución artística de uno de los principales exponentes del afrobeats colombiano.

Construida sobre un beat contundente, percusiones de inspiración caribeña y una energía diseñada para la pista de baile, la canción presenta una faceta más agresiva del artista, quien incorpora recursos del dancehall y el chanteo sin abandonar la esencia melódica que caracteriza su música.

Más que una canción para escuchar, “Jamaica (wiki,wiki)” es una propuesta para vivir en la fiesta. Su ritmo y actitud apuntan a discotecas, festivales y escenarios donde el baile es protagonista.

Foto: suministrada

En la producción participa SOG, reconocido por su trabajo con figuras de la música urbana como Ryan Castro, Peso Pluma y Blessd, además de ser identificado por su particular sello sonoro y la popular frase: “¡Qué chimba, SOG!”. Esta colaboración conecta dos visiones creativas que encuentran en los sonidos afro y caribeños un territorio común.



Con este lanzamiento, Hamilton no se aleja del afrobeats que lo ha consolidado en Colombia, sino que profundiza en algunas de sus raíces y explora un sonido más crudo, directo y conectado con el Caribe.

El sencillo llega durante una etapa de crecimiento internacional para el artista, luego de ser seleccionado por YouTube Foundry 2026, participar como opening act de la gira estadounidense de Ryan Castro y recibir una nominación a los Premios Juventud en la categoría “Afrobeat del Año”.

Publicidad

Con “Jamaica (wiki,wiki)”, el Afrorockstar vuelve a mirar hacia el Caribe, esta vez acercándose al territorio donde nació uno de los sonidos que inspiran su universo musical.