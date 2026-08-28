Giro en el caso asesinato empresario Gustavo Andrés Aponte: lo confundieron con otro

La investigación en torno al homicidio del empresario Gustavo Andrés Aponte, ocurrido en febrero de este año, ha dado un giro drástico. Según reveló la Fiscalía General de la Nación durante las audiencias judiciales, la víctima fue asesinada por error tras ser confundida con un empresario del oro y las esmeraldas que era el verdadero objetivo de la organización delincuencial.

La planificación criminal en el chat "Gladiadores"

Los detalles de cómo se orquestó el atentado quedaron al descubierto tras el rastreo de un grupo de WhatsApp denominado 'Gladiadores'.

Este canal digital fue creado el 6 de febrero de 2026 con el propósito explícito de coordinar los movimientos de la víctima, realizar labores de seguimiento y organizar la logística del ataque.

Al grupo estaban vinculadas ocho personas, quienes utilizaban diversos alias para ocultar sus identidades reales: Moncayo, JJ, Bamb, Pequeño, Junio, Zorros, Tony y Carepapa. La fiscal a cargo del caso, Elsa Reyes, expuso detalladamente cómo esta plataforma sirvió para estructurar la operación delictiva.



Gustavo Andrés Aponte Fonnegra. Foto: archivo.

Error de identidad

La trágica equivocación que le costó la vida a Gustavo Andrés Aponte ocurrió durante la fase de vigilancia y seguimiento. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, las actividades de inteligencia delictiva estaban dirigidas originalmente contra un empresario.

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Sin embargo, los encargados de la ejecución lo confundieron físicamente, lo que desencadenó el ataque mortal contra la persona equivocada.

Judicialización y búsqueda de implicados

En el centro de este proceso judicial se encuentra Leonel Enrique Llanos Paternina, presuntamente identificado bajo el alias de 'Tony' dentro del grupo de mensajería.

La Fiscalía señala a Llanos Paternina como una pieza clave en la estructura, con funciones de seguimiento, vigilancia y coordinación de los medios logísticos para perpetrar el crimen.

José Gustavo Andrés Aponte Fonnegra Foto: Instagram

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Durante la audiencia, Llanos no aceptó los cargos imputados, ante lo cual el ente acusador solicitará en su contra una medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por otra parte, se confirmó que el presunto autor material que accionó el arma ya está plenamente identificado, mientras las autoridades avanzan en la localización del resto de los integrantes de la red criminal.

Escuche aquí el informe: