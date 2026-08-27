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Blu Radio  / Judicial  / Capturan a presunto implicado en asesinato de empresario Gustavo Andrés Aponte

Capturan a presunto implicado en asesinato de empresario Gustavo Andrés Aponte

La persona capturada fue identificada como Leonel Llanos, quien fue detenido en Villavicencio y es señalado de ser quien conducía la motocicleta utilizada el día del asesinato.

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra.jpg
Gustavo Andrés Aponte Fonnegra.
Foto: archivo.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

La investigación por el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra avanza con la captura de uno de los presuntos implicados en el crimen. Se trata de un hombre señalado de cumplir funciones dentro de una organización dedicada al sicariato y quien, de acuerdo con la investigación, habría tenido un papel clave durante el ataque.

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Hay que recordar que el empresario y su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, fueron asesinados el pasado miércoles 11 de febrero de 2026, a las 3:42 p. m., en la esquina de la calle 85 con carrera Séptima, frente a un gimnasio Bodytech en el exclusivo barrio La Cabrera, Chapinero.

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La Fiscalía sostiene como principal hipótesis que Aponte habría sido asesinado por error, pues el atentado presuntamente estaba dirigido contra otra persona.

La persona capturada fue identificada como Leonel Llanos, quien fue detenido en Villavicencio y es señalado de ser quien conducía la motocicleta utilizada el día del asesinato.

Mario Iguarán, representante de las víctimas, destacó el trabajo realizado por la Fiscalía, el CTI y la Policía para avanzar en el esclarecimiento del caso.

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Según Iguarán, aunque todavía no ha sido identificado el hombre que habría disparado contra Aponte y su escolta, la investigación cuenta con pruebas testimoniales, documentales y técnicas que apuntan a que se trató de un error.

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"Estos sujetos, miembros de una organización criminal, de una oficina de sicarios, pretendían era asesinar al señor Olimpo Antonio Oliver Peñaranda", afirmó el representante de las víctimas.

De esta manera, la hipótesis de las autoridades apunta a que el empresario no era el objetivo inicial del ataque, sino que los responsables lo habrían confundido con Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, quien sería el verdadero blanco del atentado.

Llanos deberá ser presentado ante un juez en las próximas horas para responder por los delitos de homicidio y porte y tráfico de armas de fuego. La investigación continúa para establecer quién efectuó los disparos y determinar la responsabilidad de los demás integrantes de la organización criminal presuntamente involucrada.

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Fiscalía General de la Nación

CTI de la Fiscalía

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