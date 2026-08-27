La Procuraduría pedirá explicaciones al saliente interventor de Air-e por presuntas irregularidades en la firma de compromisos de deuda por 1 billón de pesos a pocas horas de dejar su cargo. El Ministerio Público indaga si existen irregularidades, explicó el procurador Gregorio Eljach en la Convención Bancaria.

La declaración se conoció luego de que se revelara un contrato suscrito por Air-e que permitiría gestionar financiación de hasta 1 billón de pesos para fortalecer la infraestructura eléctrica de la región Caribe. Eljach aseguró que la Procuraduría conoció el caso a través de los medios de comunicación y anunció que solicitará información a las entidades involucradas para determinar qué ocurrió.

“Son unos requerimientos sobre eso para que respondan la información completa y los soportes de qué pasó, qué está pasando, qué se ha firmado”, explicó el procurador, al referirse a las solicitudes que ya fueron preparadas por las delegadas encargadas de los asuntos relacionados con energía eléctrica.

Según Eljach, los requerimientos están dirigidos a la Superintendencia y a Air-e, con el propósito de conocer los detalles de la operación, los documentos que la respaldan y las condiciones bajo las cuales se habría adquirido este compromiso financiero. El funcionario indicó que el proceso se encuentra en una etapa preventiva y que todavía no se puede establecer si hubo alguna actuación irregular.



“Es lo que se indaga. Sí, claro”, afirmó el procurador, quien insistió en que la intención del Ministerio Público es establecer si las decisiones adoptadas se ajustaron a las normas y, en caso de encontrar anomalías, determinar las medidas correspondientes.

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Eljach también manifestó su preocupación por el momento en que se habría realizado la operación, teniendo en cuenta que el interventor de Air-e estaba próximo a terminar sus funciones.

“Lo curioso aquí es que ayer mismo el señor que está de interventor de Air-e anunció que le quedaban unas pocas horas en el cargo”, señaló.

Finalmente, el procurador consideró que la proximidad de la salida del funcionario obliga a revisar con especial cuidado la decisión relacionada con una obligación de esa magnitud.

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“Faltando unas horas uno firme un crédito, una obligación, no sabemos qué es todavía, de una cuantía tan elevada, pues hay que ser cuidadosos”, concluyó el procurador.