¿Quién es alias 'Águila', cabecilla de Segunda Marquetalia capturado y aliado del ‘Zarco Aldinever’?

Rafael Salgado Merchán, alias ‘Águila’, fue enviado a la cárcel junto con otros diez presuntos integrantes de una estructura de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, tras un operativo realizado en Puerto Gaitán, Meta. Según la Fiscalía, Salgado Merchán sería uno de los cabecillas de esta estructura y estaría relacionado con el denominado 'Zarco Aldinever'.

Durante las audiencias concentradas, el fiscal del caso expuso ante el juez la hipótesis sobre el papel que habría desempeñado alias ‘Águila’ dentro de la organización. De acuerdo con el ente investigador, se trataría de una persona que habría tenido funciones de dirección y coordinación sobre otros integrantes de la estructura.

El fiscal aseguró que “alias 'Águila', el señor Rafael Salgado, una persona que habría ejercido funciones de mando, de coordinación, y alrededor de cuya actividad aparecen diferentes personas vinculadas a los inmuebles, su señoría, cumpliendo funciones como seguridad, logística, el alojamiento, el manejo de armas, las comunicaciones y otras actividades necesarias para el funcionamiento de la estructura para afectar directamente lo que es la tranquilidad de la comunidad, lo que son bienes y derechos colectivos, su señoría”.

Dentro de los elementos presentados durante la audiencia también fue mencionado el testimonio de una persona que dijo conocer a Salgado Merchán desde finales de la década de los noventa. Según la Fiscalía, este testigo lo ubicó inicialmente en las autodefensas campesinas del Meta y del Vichada y posteriormente como integrante de la Segunda Marquetalia.



El fiscal explicó que “lo conoce desde el año 1999, cuando, según su relato, era 2º cabecilla de las autodefensas campesinas del Meta y del Vichada, y lo ubica posteriormente como 2º al mando del frente 53 de la Segunda Marquetalia. Habla una posición jerárquica, establece rol, función y demás, porque no solamente dice eso su señoría. Dice, yo lo reconozco como alias “Águila”, lo conozco desde el año 1999, cuando pertenecimos a las autodefensas campesinas del Meta, ahora se la pasa recorriendo todo el área sector rural de Puerto Gaitán. Se encarga de socializar con la comunidad, ya que es muy conocido en la región. Además, controla los integrantes que se le conocen como puntos, y componente armado”.

Según la hipótesis de la Fiscalía, estas funciones le habrían permitido mantener contacto con integrantes de la estructura y ejercer control sobre diferentes actividades. En la audiencia también se indicó que estaría relacionado con el manejo de armas, comunicaciones, logística y control territorial.

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El fiscal señaló además que “es descrito como una persona con posición de mando dentro del componente armado. Se le atribuyen funciones de coordinación, reuniones de comunidades, acompañamiento a cargamentos de narcotráfico, ordenamiento de movimientos armados, control territorial, socialización con la comunidad. Esto significa que, según la hipótesis investigativa, estamos ante una persona que no solamente recibe órdenes, su señoría, estamos ante alguien que imparte órdenes, instrucciones, coordina actividades. Y esa circunstancia es fundamental para entender la posición de los restantes imputados”.

Otro de los elementos expuestos por la Fiscalía corresponde a las anotaciones judiciales que registra Salgado Merchán. De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, el procesado tendría más de 20 anotaciones y antecedentes por diferentes delitos.

“El señor Rafael Salgado Merchán registra 20 anotaciones y antecedentes judiciales, por los delitos de desaparición forzada, extorsión, homicidio, hurto, reclutamiento ilícito de menores, secuestro simple, utilización ilegal de uniformes e insignias, concierto para delinquir, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual en persona protegida, entre otros delitos. Así mismo, cuenta con varias sentencias condenatorias vigentes”, afirmó el fiscal durante la diligencia.

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Alias ‘Águila’ fue presentado por la Fiscalía como uno de los integrantes con mayor nivel de mando dentro de la estructura investigada. Su nombre también aparece relacionado como mano derecha del 'Zarco Aldinever', señalado por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.En ese contexto, la Fiscalía busca establecer qué información podría aportar la relación atribuida entre Salgado Merchán y alias ‘Zarco Aldinever’, a quien buscan judicializar como persona ausente, ante las dificultades para ubicarlo y dar con su captura.

Durante los procedimientos de allanamiento realizados fueron encontrados un revólver, tres pistolas y 133 cartuchos de diferentes calibres. También fueron incautados dos proveedores para fusil, chalecos tácticos, equipos de radiocomunicación y otros elementos relacionados con el armamento, además de libretas en las que se llevaban las cuentas de extorsión.

La organización tendría presencia en la zona rural de Puerto Gaitán y estaría dedicada, entre otras actividades, a ejercer control territorial y a realizar conductas extorsivas contra comerciantes, ganaderos, agricultores y palmicultores.