El desgarrador mensaje de Carlos Aponte tras perder a sus padres y a su sobrina en el terremoto

La tragedia que deja el terremoto que sacudió a Cali no solo se mide en estructuras destruidas y calles afectadas. Detrás de los escombros quedan historias familiares marcadas por la pérdida, como la del periodista Carlos Andrés Aponte, quien atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de sus padres y de su sobrina.

En diálogo con Mañanas Blu, el comunicador relató cómo recibió la noticia del hallazgo de los cuerpos de su padre, Carlos Arturo Aponte, y de su sobrina Ileana Giraldo Aponte, de 11 años. Mientras los organismos de socorro continúan las labores de búsqueda, todavía permanece la esperanza de encontrar a su madre, Estela Marín.

La tragedia ocurrió apenas un día después de una fecha especial para la familia. El padre del periodista había cumplido años el domingo y, además, celebraba 41 años de matrimonio con su esposa. Ileana, por su parte, se encontraba en la vivienda porque no tenía clases.

Aponte contó que los equipos de rescate encontraron a su padre y a la menor dentro de la estructura colapsada. Según explicó, en medio de la emergencia ocurrió un gesto que refleja el instinto de protección de un abuelo hacia su nieta.



En un acto, yo creo, de amor, tal vez el más fuerte que puede hacer un abuelo, él se acurruca, se agacha, tapa a la niña y pues desafortunadamente, pues por la magnitud de este terremoto, una viga termina cayendo y es la que termina la vida de ambos de manera inmediata relató el periodista

Horas después de conocer la muerte de sus familiares, Aponte compartió en sus redes sociales un mensaje dedicado a sus padres y a su sobrina. Sus palabras reflejaron el profundo vacío que deja la tragedia y el amor que los unía.

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“Toda la vida, los voy amar. Mamá, papá y mi niña Ileana. Gracias por amarme tanto. Gracias por todo”, escribió el comunicador.

En la publicación, acompañada por corazones azules, Aponte también expresó el deseo de poder regresar al momento previo a la tragedia y abrazar nuevamente a sus seres queridos.

“Quisiera despertarme de esta pesadilla y abrazarlos y estar de nuevo como antes”, manifestó.

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El periodista no ocultó la dimensión del dolor que enfrenta durante estas horas de duelo. “Quisiera no tener estas lágrimas en los ojos y este dolor que doblega mi pecho”, escribió.

Su despedida estuvo marcada por el recuerdo y el agradecimiento hacia las tres personas que, según sus propias palabras, fueron fundamentales en su vida. “Que el cielo abra las puertas a estos tres ángeles que cuando estuvieron en la tierra me hicieron sentir el hombre más feliz del mundo”, concluyó.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto, la familia de Carlos Aponte enfrenta una pérdida que trasciende los daños materiales. En medio de la tragedia, sus palabras se convirtieron también en un homenaje a quienes fueron parte esencial de su vida.