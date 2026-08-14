Más de 1.100 viviendas afectadas en Sevilla, Valle, tras el devastador terremoto

El municipio de Sevilla, ubicado en el norte del Valle del Cauca, enfrenta severos estragos en su infraestructura habitacional e institucional como consecuencia del reciente sismo. El alcalde Manuel Quintero confirmó en Mañanas Blu que la emergencia deja más de 1.100 viviendas afectadas y 260 familias en colapso total.

Las autoridades locales habilitaron albergues temporales y buscan mecanismos para reubicar a los damnificados, mientras avanzan en tres censos de verificación en zonas urbanas y rurales.

"Tenemos más de 260 viviendas ya con colapso total, es decir, esas familias hoy se quedaron sin hogar. Para ellas hemos establecido hasta el momento un albergue temporal", explicó el alcalde.

A pesar del colapso estructural en diversos sectores, el hospital local mantuvo la atención de los heridos tras el temblor.



"El hospital tuvo algunas afectaciones, pero ha seguido prestando sus servicios a total capacidad y pudimos atender de hecho allí las 58 personas que llegaron con heridas", indicó Quintero.

En el sector educativo, los estudiantes lograron evacuar los planteles a tiempo y no se registraron niños lesionados. Sin embargo, alrededor de 20 sedes educativas sufrieron daños en su infraestructura. El mandatario hizo un llamado a ingenieros y profesionales de la construcción para que colaboren en la evaluación técnica de los colegios y de las escuelas rurales alejadas.

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Para la atención inmediata, la administración municipal requiere insumos que permitan cubrir las viviendas deterioradas y evitar nuevos desplomes frente a eventuales lluvias.

"Tejas, plásticos, de ese material que nos permita atender y proteger esas viviendas que puedan tener riesgo, es muy importante en este instante", afirmó el mandatario.

Quintero destacó que la zona rural cafetera también concentra un número elevado de inmuebles comprometidos. Adicionalmente, el municipio solicita donaciones de medicamentos para adultos mayores con enfermedades preexistentes, como insulina y remedios para la presión, además de alimentos no perecederos y elementos de cuidado personal para los damnificados.