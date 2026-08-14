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Mininterior pide a operadores donar internet por niños sin colegio en Buenaventura tras terremoto

Tras el sismo, seis colegios presentan daños estructurales y miles de estudiantes enfrentan la interrupción de clases. El Gobierno busca soluciones para garantizar su formación.

Terremoto en Buenaventura
Terremoto en Buenaventura.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, hizo un llamado a los operadores de telefonía móvil para que donen planes de datos a cerca de 2.800 niños de Buenaventura que quedaron sin colegio tras los daños ocasionados por el terremoto que afectó a varias zonas del Pacífico.

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Durante una entrevista, Lara explicó que seis instituciones educativas de Buenaventura presentan daños estructurales que impiden el regreso de los estudiantes a las aulas. Ante esta situación, planteó como alternativa inmediata implementar educación virtual mientras avanzan las labores de reconstrucción.

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Esos niños necesitan educación virtual, virtual, no guías”, afirmó el ministro, quien cuestionó la posibilidad de que los menores reciban únicamente material impreso para continuar sus estudios.

Lara pidió directamente la colaboración de Claro y Tigo para garantizar la conectividad de los estudiantes. “Necesitamos que ustedes se pongan la mano en el corazón y donen planes de datos a los niños que van a recibir esa educación virtual”, manifestó.

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Equipos de rescate, soldados y voluntarios realizaron búsquedas entre los escombros de edificios de apartamentos y oficinas en el oeste de Colombia, en una carrera contrarreloj para hallar supervivientes después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en un siglo causara la muerte de al menos 241 personas y dejara a muchas más sin hogar.
AFP

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Según el jefe de la cartera política, muchos de los menores afectados pertenecen a familias de bajos recursos que no tienen capacidad económica para asumir el costo de planes de internet. Por ello, consideró necesario entregar un paquete que incluya conectividad y dispositivos tecnológicos.

No dejemos a estos niños ni un solo día sin colegio
reafirmó Lara

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El ministro también solicitó apoyo del sector privado y del Gobierno para conseguir tabletas que permitan a los estudiantes conectarse a las clases. Explicó que la iniciativa no se limita a Buenaventura y que también existen necesidades similares en municipios del Chocó, especialmente en zonas del San Juan y el Baudó donde varios colegios resultaron afectados.

Necesitamos es en donde hay colegios dañados datos, acceso a datos y tabletas para que los niños no pierdan un día en estas zonas tan vulnerables”, señaló.

Lara reconoció que no todos los estudiantes cuentan con teléfono celular y que, por esa razón, las tabletas son fundamentales para poner en marcha la estrategia de educación virtual.

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El ministro indicó que trasladará la solicitud al presidente y a los ministerios de Educación y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entidades que deberán definir la implementación de las clases virtuales y los mecanismos para entregar los equipos.

La petición se suma a otros llamados de ayuda hechos por Lara desde Buenaventura, entre ellos donaciones de materiales de construcción, plantas eléctricas, baños portátiles y un hospital de campaña para atender las necesidades que dejó la emergencia.

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