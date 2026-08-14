El fuego no da tregua: Tolima declara la calamidad pública ante 29 incendios forestales activos

El Tolima enfrenta una de las emergencias ambientales más graves de los últimos años. El fuego no da tregua y, a esta hora, 29 incendios forestales permanecen activos en diferentes municipios del departamento , mientras brigadas de bomberos, organismos de socorro, Fuerza Pública, autoridades y comunidad trabajan para contener las llamas.

Ante la magnitud de la emergencia, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo declaró la calamidad pública departamental , una decisión que busca fortalecer la capacidad institucional, agilizar la gestión de recursos y permitir la llegada de nuevos apoyos para combatir los incendios.

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, explicó que la declaratoria permitirá acceder de manera inmediata a otras fuentes de apoyo para atender los diferentes frentes de la emergencia.

“El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo determinó la declaratoria de calamidad pública en virtud de todos los incendios que tenemos activos en este momento. Esto, con el propósito de acceder de manera inmediata a otras fuentes que nos permitan atender, pero sobre todo obtener recursos que nos permitan atacar los incendios que tenemos en todo nuestro territorio”, señaló Lozano.



San Luis, Ortega, Guamo y Honda, entre los municipios más críticos

La emergencia se concentra especialmente en San Luis, Ortega, Guamo, Honda, Chaparral y Valle de San Juan , pero también se reportan incendios en Piedras, Alvarado, Coyaima, Venadillo, Anzoátegui, Coello, Rovira y San Antonio , entre otros municipios que requieren atención y seguimiento permanente.

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San Luis continúa siendo uno de los principales focos de preocupación. Aunque se han logrado avances importantes en el control de las llamas gracias al trabajo conjunto de organismos de socorro, Fuerza Pública, comunidad y autoridades, algunos puntos permanecen activos , por lo que las operaciones continuarán.

“Es indispensable tener en cuenta que todo el sistema departamental y todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se encuentra en este momento activo y trabajando para poder liquidar de manera definitiva todos estos incendios”, manifestó la funcionaria.

Un despliegue sin precedentes por tierra y aire

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La respuesta a la emergencia tendrá un fuerte componente aéreo y terrestre. En Ortega se contará con 15 unidades de la Brigada Forestal de Bogotá , además del apoyo de aeronaves privadas gestionadas por la Gobernación y una aeronave del Ejército Nacional.

En Honda , serán desplegadas 18 unidades de bomberos provenientes del Meta , junto con organismos de socorro y dos aeronaves de la Policía .

En Valle de San Juan , permanecerán las operaciones aéreas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía, acompañadas por brigadas forestales y cuerpos de bomberos.

Y en San Luis , uno de los puntos que concentra mayor atención, se proyecta el apoyo de dos aeronaves privadas, una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y un helicóptero Black Hawk de la Policía .

A esto se suman tres aeronaves adicionales gestionadas por la Gobernación del Tolima con apoyo del sector privado , que comenzarán operaciones desde las primeras horas de la mañana.

Lozano destacó el esfuerzo conjunto que se viene realizando para responder a la emergencia.

“Un agradecimiento total a todo el Sistema Nacional que se ha desplegado hacia cada uno de los puntos del departamento del Tolima, a la comunidad, a los organismos de socorro que están en sitio, a la gente que ha venido a apoyar en San Luis y en cada uno de los municipios para que esto lo podamos sobrellevar de la mejor manera”.

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La emergencia sigue activa

Mientras Guamo y Alvarado avanzan en sus propios procesos de declaratoria de calamidad pública y Piedras reporta un incendio controlado, las autoridades mantienen la alerta en los demás municipios afectados.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres también anunció el desplazamiento de 1 8 unidades de bomberos del Meta , mientras una brigada forestal de Bogotá, integrada por 15 unidades , reforzará las labores en Ortega.

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La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo insistió en que la emergencia todavía no ha terminado.

“Seguimos en el territorio, pero sobre todo seguimos trabajando para que el día de mañana podamos seguir minimizando todos los efectos de esta terrible situación de los incendios que se nos presentan”.

La declaratoria de calamidad pública representa así un nuevo paso para enfrentar la emergencia ambiental que golpea al Tolima , con una prioridad clara: contener los incendios, proteger a las comunidades, reducir la afectación ambiental y movilizar todos los recursos disponibles para lograr la liquidación definitiva de las llamas.