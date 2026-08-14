“Perdimos 5 familiares de un golpe”: el desgarrador relato de la familia de las trillizas Saavedra

El terremoto que sacudió el 10 de agosta a Colombia ha dejado secuelas imborrables, siendo el barrio Cuarta de Legua en Cali uno de los epicentros de la tragedia. La familia Saavedra Caicedo vio truncada su historia en cuestión de minutos. De los miembros que se encontraban en el inmueble al momento del desplome, cinco fallecieron: Jairo Saavedra, su esposa Victoria Caicedo, dos de sus trillizas (Sofía e Isabela) y Diego Efraín Caicedo, hermano de Victoria.

¿Cómo ocurrió el colapso que atrapó a la familia Saavedra?

Carlos Saavedra, hermano de Jairo, relató en Mañanas Blu, con Néstor Morales, cómo los hechos se desarrollaron con una rapidez aterradora mientras la familia se preparaba para iniciar su jornada laboral: “Mi hermano se estaba bañando, su esposa estaba en la cama, el tío de las trillizas estaba sentado en la sala esperando para trabajar en los computadores y las trillizas ya iban a salir hacia el trabajo”, explicó.

El impacto estructural fue total. Según los testimonios recogidos por organismos de socorro, la edificación de cuatro pisos se desplomó hacia adelante. “El primer piso, que era parqueadero y un apartamento, quedó como un sótano. Por eso Isabela fue la última que recuperaron, porque ella quedó en el fondo”, detalló Carlos.

¿Cómo logró sobrevivir Ana María Saavedra al desplome?

En medio de la tragedia, la historia de Ana María Saavedra, la única de las trillizas que sobrevivió, destaca como un hecho extraordinario. Según su tío, Ana María se salvó gracias a la estructura de la puerta principal de su apartamento, fabricada en madera de cedro de alta calidad.



“Cuando ocurrió el terremoto, Ana María iba saliendo y la puerta le cayó encima. Eso la protegió de los escombros y quedó apachurradita, pero con la cabeza por fuera. Ella empezó a gritar y los vecinos, a los cinco minutos, la escucharon y la sacaron”, relató.

Actualmente, la joven de 23 años se encuentra en proceso de recuperación en la Clínica Imbanaco tras ser intervenida quirúrgicamente por lesiones en la pelvis. Los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Rescatan sin vida a Isabela, la última trilliza desaparecida en Cali tras terremoto Foto: redes sociales

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¿Quiénes eran Jairo Saavedra y su familia?

Más allá de las cifras de víctimas mortales por el sismo, la familia Saavedra era reconocida en su comunidad por su vitalidad. Jairo Saavedra, de 62 años, era considerado el “motor” del hogar y un apasionado de la música salsa.

“Él tocaba el güiro, la campana, la clave, las maracas. Era muy alegre”, recordó su hermano. Jairo había expresado previamente su deseo de que en su lápida se inscribiera la frase “Siempre Alegre”, en homenaje a la canción de la orquesta de Rafi Levy y La Selecta. El domingo previo al sismo, la pareja fue vista celebrando con sus allegados, un recuerdo que hoy atesoran como su último adiós.

¿Qué sigue para las familias afectadas por el sismo en Cali?

Tras la confirmación del fallecimiento de sus cinco parientes, la familia Saavedra se enfoca en las honras fúnebres. “Ya no hay esperanza de encontrar a nadie más con vida. Ahora buscamos realizarles una ceremonia digna”, comentó Carlos.

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El dolor por la pérdida de las dos jóvenes trillizas, recién graduadas en Comercio Internacional, ha conmovido a la ciudad. Pese al duelo, Carlos Saavedra envió un mensaje de fe: “Mi Dios es muy grande, él sabe hacer sus cosas, y algo grande vendrá para nosotros”.